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汗蒸幕的使用流程
圖／写真AC
汗蒸幕的空間共會劃分為三個區域，分別是清潔身體的澡堂、高溫的烤箱以及結束後的休息室。在進入汗蒸幕店家後，一般習慣會在入口處脫鞋後進場，向櫃檯領取類似日式浴袍的入場服裝、置物櫃的鑰匙以及手環；由於此手環代表每一個客人的身份，並會依此來算錢結帳，因此務必妥善保管到最後出場。
接下來會依照男女性別個別進入更衣空間，在此置放個人的隨身物品，並在進入烤箱之前先經過澡堂，將身體清洗乾淨以求衛生與尊重；雖然台灣人可能會對坦誠相見不甚自在，但其實韓國與日本相同，長久以來都有著公共澡堂的文化風氣，既然特地來到韓國體驗道地的汗蒸幕，不妨入境隨俗、大膽嘗試吧！
利用搓澡跟陳年汙垢角質說再見
圖／PIXABABY
韓國傳統的汗蒸幕最與眾不同、且令台灣人難以想像之處，便是在於提供搓澡的服務，不論男女皆可在入場時先行預約，之後入烤箱就會聽見叫號，並依序由韓國大媽帶領進入搓澡間，以擦澡布大力刷洗全身上下，而重點自然就是平時沐浴時較難以洗淨的部位；一開始可能會稍嫌不適應，但過不了多久就會感到通體舒暢，不但堆積的污垢與老廢角質紛紛落下，也帶來猶如體刷般的保養作用。
依據需求還挑選烤箱設備材質
圖／写真AC
烤箱的地面、牆板、天花板甚至座椅，都可能是由不同的材質建造而成，且各自都具備著獨特的作用。舉例來說，鋪上黃土球的地板就標榜能夠儲存紅外線傳遞的熱能再散發而出、晶鹽則可以促進血液循環、紫水晶有助於排毒，而在台灣也很受歡迎的木炭據聞兼具上述效果，且能協助人體舒緩疲勞。至於韓國道地烤箱常見的石洞造型也其來有自，目的是藉由岩石來吸收熱源，如此才能讓整個空間都充滿著源源不絕的能量。
不只是烤箱，也是休閒娛樂場所
圖／IG @yangjiaobao_spa
幾乎所有的汗蒸幕店家都設有寬敞舒適的交誼廳，讓接受完高溫烘烤的客人能在此休息、補充水分與營養；且此空間屬於男女共用的公共區域，就算不同性別的三五好友也能相約一道前來，在出了烤房之後大聊特聊，許多韓國情侶更會將此地作為約會的場所；若是規模較大的業者，可能還會設置按摩椅與網咖區，儼然成為了平日休閒的好去處。
用韓式醃燻雞蛋補充流失的能量
圖／PIXABABY
汗蒸幕店家還會在休息區供應當地的食品，這點與日本的溫泉文化相似，都能夠適時補充流失的水分與熱量，並品嚐富有特色的小點心；雖然每間店不盡相同，但大多都會供應多種口味的煙燻雞蛋、沁涼冰品、甜酒釀以及牛奶等等。
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原文出處 : ReadyGo 韓國旅遊｜韓妞皮膚好、身材好的秘訣，冬日的韓國必備行程「汗蒸幕」！
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