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首先第一間登場的是「尬鍋 台式潮鍋」，不同於一般的石頭火鍋，更融入許多台灣傳統料理的元素。像是，加入一整瓶米酒的酒香薑煸麻油雞鍋，一上鍋麻油香就撲鼻而來，另外，服務生會再多給一瓶小米酒，可以依照個人口味做添加。再來是小編自己特愛的辣子爆雞乾濕雙響鍋，這個鍋物可以乾濕兩吃，會另外多給一壺辣湯，先嚐嚐美味的辣子爆雞，要煮蔬菜或火鍋料時再倒入辣湯一起吃。他的辣度偏高，喜歡吃辣的朋友會吃得很過癮。而尬鍋最大的特色就是，本身鍋物裡就有份量十足的雞肉可以吃，自助吧的蔬菜也很多，完全不用擔心吃不飽！最後，他們家的甜點也是完全不能錯過的，配料有黑糖Q、美祿球、麵茶粉，小編我都會吃個兩碗呢！
圖片來源 / ＠IGrealrank_foodie
店家地址：台北市萬華區中華路一段78號1樓
電話：02-2388-2252
營業時間：週一～週四 11:30-00:00，週五11:30-02:00，週六 11:00-02:00，週日 11:00-00:00
卡啦啦日式涮涮鍋
陪沈團也推薦的「卡啦拉涮涮鍋」也是絕對不能錯過的特色鍋物之一。就算他不接受電話或網路訂位，也還是有許多饕客在開始營業前去排隊。除了涮涮鍋是招牌外，銅盤烤肉也是大家朝聖的目的。金黃色的銅盤上面灑滿新鮮的豆芽菜，加入一點高湯及洋蔥，刷上奶油再烤肉真的是冬日的溫暖跟美味啊。他們家的肉品都有特別選擇過，肉質都相當不錯，烤起來鮮嫩多汁不會柴。
圖片來源 / ＠IGillegirl613
店家地址：台北市內湖區成功路四段205號
電話：02-2791-3584
營業時間：週一休息，週二～週五 11:00-14:30,17:30-21:30，週六、日 11:00-15:00,17:00-21:30
王鍋屋逸仙總店-酸白菜鍋專門店
「王鍋屋」主打日式及中式合併的酸菜白肉鍋，有別於都是大圍爐的印象，一個人也可以很優雅的吃酸菜白肉鍋。不只火鍋好吃，裝潢更是讓人以為來吃西餐，氣氛安靜舒適，相當愜意。套餐可以有前菜跟湯品主餐是選擇想吃的肉品，最後還有甜點，讓這個酸菜白肉鍋更上一個檔次的感覺！
圖片來源 / ＠IGgracekoowu
店家地址：台北市信義區逸仙路50巷20號1樓
電話：02-2758-8380
營業時間：週一～週日 11:30-15:00,17:30-22:30
吉哆火鍋百匯
網友都說這是一家被火鍋耽誤的buffet！自助吧餐點超級多，不但有台灣鹽酥雞，還有燈籠滷味、金峰滷肉飯，甜點也多到不行，除了最基本的蛋糕櫃，還有霜淇淋、明治雪糕，甚至還有鮮芋仙！吉哆火鍋的火鍋料也都是自助的，食材也同樣豐富，完全不知道從何下手。肉品是現切現拿，想要什麼肉自己到吧台點。如果想來吉哆吃火鍋的話，一定要訂位，到現場排很有可能會排一個多小時呢！
圖片來源 / ＠IGtour_ruby530
店家地址：新北市板橋區文化路二段181號
電話：02-2252-9416
營業時間：週一～週四 11:00-23:30,週五 11:00-00:00,週六日 10:30-00:00
築間幸福鍋物 基隆潮境公園店
說到築間火鍋你一定不陌生，是在台北大家公認的宵夜火鍋，但你知道最近開了一家分店可以邊吃火鍋邊看海，甚至還能看夜景嗎。選址在基隆潮境公園，一開幕就一位難求，擁有大片窗對著蔚藍海面，邊吃美味火鍋邊看寧靜海，真的就是幸福鍋物呢！而且因為築間開到凌晨4點，吃完宵夜火鍋，還能順便欣賞日出。
圖片來源 / ＠IGlanlan_eat
店家地址：基隆市中正區北寧路369巷61號3樓
電話： 02-2469-0808
營業時間：週一～週日 11:00-04:00
小編悄悄話
每當小編看著火鍋裊裊白煙，冷冷的心就先被溫暖一半了，再喝一口熱湯，身心胃更是從裡暖到外。火鍋真的是冬日不可或缺的美食，在火鍋店競爭激烈的台灣，店家也是動用心力變出花樣。快在冷冷的天，跟親朋好友一起來場暖和的火鍋約會吧！
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原文出處 : ReadyGo 冬日美食｜5間大台北超有特色火鍋店 不只滿足你的胃更滿足你的心
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