航空業疫後復甦　民航局林國顯：沒有浪費苦難

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此次參加「國內定期航線組」獎項評鑑者，包含華信、立榮及德安等3家航空公司。其中，立榮航空在營運及資訊服務之各面向評鑑指標表現均具一定水準，獲得評鑑委員好評，最終脫穎而出獲評為該組別蟬聯第一名，也成為今年唯一金翔獎獲獎業者。
獎項今日配合民航局76週年局慶活動頒發，林國顯表示，從SARS、金融風暴到新冠肺炎疫情，國內航空業幾十年來飽受各種政治、經濟與環境威脅，但追求進步的努力都沒有因此打慢，「沒有把我們打倒的苦難，會讓我們更強壯」。
林國顯直言，航空業承受了苦難，但也沒有浪費苦難，透過政府的紓困保留了元氣，為未來的復甦做好準備，自己也培養了強大的韌性，因此能在復甦時提供最好的服務。
交通部次長祁文中則表示，過去3年，航空業宛如在疫情期間執行了「韌性加強計畫」，除了維持自身的營運，還協助政府疏運防疫物資，而且，從來沒有停止軟硬體更新的腳步，如今，終於在疫情趨緩時迎來了復甦，因為大家都做了準備，希望航空業能在2024年回到疫情前水準。
由於國內航空業過去三年飽受疫情衝擊，且航空業身處國門防疫第一線，從業人員也是全台防疫工作相當重要的一股力量，因此，今年民航局局慶也特別表揚華航等7個防疫卓越單位與華航資深護理師游宜真等18位防疫楷模。指揮中心指揮官王必勝表示，為了防疫，航空業承受了許多不便，他要特別向從業人員表達歉意，更要向這些不辭辛勞、始終站在第一線的的從業人員表達謝意。