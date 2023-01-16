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航空業疫後復甦　民航局林國顯：沒有浪費苦難

▲國內航空業最高榮譽「金翔獎」今（16）日揭曉，民航局長林國顯（前左）表示，航空業在疫情期間並沒有浪費苦難。（圖／民航局提供）
▲國內航空業最高榮譽「金翔獎」今（16）日揭曉，民航局長林國顯（前左）表示，航空業在疫情期間並沒有浪費苦難。（圖／民航局提供）

記者黃仁杰／台北報導

國內航空業最高榮譽「金翔獎」今（16）日揭曉，立榮航空蟬聯「國內定期航線組」獎項，交通部民用航空局局長林國顯頒獎時稱許航空業在疫情期間承受了苦難，但也「沒有浪費苦難」，反而保留了元氣，培養了更強的韌性。

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此次評鑑期間為2020年7月至2022年6月，因受新冠肺炎疫情影響，國際及兩岸航線客運量大幅下降，僅剩2.38%，因此暫停辦理國際及兩岸航線組之營運與服務評鑑。

此次參加「國內定期航線組」獎項評鑑者，包含華信、立榮及德安等3家航空公司。其中，立榮航空在營運及資訊服務之各面向評鑑指標表現均具一定水準，獲得評鑑委員好評，最終脫穎而出獲評為該組別蟬聯第一名，也成為今年唯一金翔獎獲獎業者。

獎項今日配合民航局76週年局慶活動頒發，林國顯表示，從SARS、金融風暴到新冠肺炎疫情，國內航空業幾十年來飽受各種政治、經濟與環境威脅，但追求進步的努力都沒有因此打慢，「沒有把我們打倒的苦難，會讓我們更強壯」。

林國顯直言，航空業承受了苦難，但也沒有浪費苦難，透過政府的紓困保留了元氣，為未來的復甦做好準備，自己也培養了強大的韌性，因此能在復甦時提供最好的服務。

交通部次長祁文中則表示，過去3年，航空業宛如在疫情期間執行了「韌性加強計畫」，除了維持自身的營運，還協助政府疏運防疫物資，而且，從來沒有停止軟硬體更新的腳步，如今，終於在疫情趨緩時迎來了復甦，因為大家都做了準備，希望航空業能在2024年回到疫情前水準。

由於國內航空業過去三年飽受疫情衝擊，且航空業身處國門防疫第一線，從業人員也是全台防疫工作相當重要的一股力量，因此，今年民航局局慶也特別表揚華航等7個防疫卓越單位與華航資深護理師游宜真等18位防疫楷模。指揮中心指揮官王必勝表示，為了防疫，航空業承受了許多不便，他要特別向從業人員表達歉意，更要向這些不辭辛勞、始終站在第一線的的從業人員表達謝意。

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