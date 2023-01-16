被小S、炎亞綸封「新生代主持天王」 關韶文曝自身優勢
「關關」關韶文從娛樂記者，轉型成知名YouTuber兼主持人，出道至今已主持過不少大型記者會和活動，他日前參加節目《小姐不熙娣》，被小S和金鐘主持人炎亞綸選為「新生代主持天王」，他也開心直呼：「很不可思議！」覺得自己資歷不算深，只是剛好這幾年很願意接受各種挑戰，只要時間配合得上的活動，我都滿願意去。」
記者侯家瑜/綜合報導
關韶文點出現今主持人不只要口條好，更需具備另一特質，「現在大家會需要主持人能自帶人氣，這樣主持人在發文或轉發直播時，就能再多帶進流量和關注度，也代表主持人的責任又更多了。」談到自認在主持上最大的優勢與魅力，關韶文笑說：「是我的歌聲和笑聲。」認為比起傳統主持人嚴肅和循規蹈矩的主持，自己的風格更為活潑，在訪問時可以和藝人來賓一起唱歌，自然就有「笑」果。不過，關韶文坦言，可能有些人會認為活潑風格較不適合重要的大場合，但他也能因地制宜，像是在隆重的場合，會把聲音稍微壓地，讓大家更能清楚他所傳達的訊息。
在斜槓與轉型路上並非一帆風順，關韶文透露一開始兼差當YouTuber，加上工作通常都忙到晚上10點下班，才能開始拍片、剪片，直到半夜2、3點，隔天又要繼續上班，「每天要用很多黑眼圈去換更多的時間。」而令他最不安的是，在選擇斜槓的第一年，完全沒有存到錢，「因為要養剪接師，還要買錄影設備、買道具，薪水都花在這裡，沒有賺到錢。」如今經過努力經營，關韶文晉升為「新生代活動主持天王」，主持活動邀約接踵而來。