《想見你》將飛韓國宣傳！許光漢新年願望曝「感情狀態」
《想見你》電影版原班人馬回歸，由柯佳嬿、許光漢、施柏宇再次擔綱演出。今（16）日，劇組旅行8千萬票房公約，在台北市西門町舉辦寵粉活動，現場由許光漢、施柏宇送出限量8百份「想見你鴻星高照組」回饋粉絲，截至目前台灣票房已經來到8888萬台幣，曾經許下破億即跳韓國女團BLACKPINK熱舞的施柏宇笑說：「我心裡有覺得說，啊挫屎了！」許光漢則說自己要當攝影師，偶爾露一點聲音就好。
記者黃雅琪/台北報導
忙著宣傳電影四處跑行程，許光漢透露自己已經3個多月沒見到家人了！過年期間有預留幾天假期會與親友團聚。至於過年最怕被問到的長輩問候語「什麼時候要結婚？」許光漢笑說：「如果有的話就帶回去呀！」施柏宇過年只能在工作當中度過：「有提前先吃過飯了，也有跟他們告知除夕的時候會不在。」
距離春節到來只剩沒幾天，兩位演員被問到心中有什麼願望與計畫？許光漢沉思許久，媒體提問：「趕快交女朋友？」他乾笑回應道：「呵呵第三個願望不能說！後疫情時代，大家可以好好利用機會去見一些想見的人，或是想去的地方，前提還是要注意安全。」施柏宇表示：「大家都忙碌，可以趁過年這個重要的日子，跟家人相聚，最重要的是大家都可以健康、平安、賺錢。」
電影《想見你》團隊即將在1月26至28日赴韓國宣傳，難得出國是否會多待幾天放風，許光漢認為：「能夠讓行程鬆一點的話，當然我們會願意，滑雪好像還不錯！」一旁的施柏宇也趕緊對團隊喊話：「我們的行程可以稍微鬆一點！在寒冷的冬天站在路邊吃關東煮，下著雪好美的畫面呀！」前陣子爆出柯震東因為拍戲，導致臉部遭無人機撞傷送醫的事件；對此，兩人都認為沒有人願意發生意外，只能盡量注意安全。