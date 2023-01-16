內幕／基層勸進！羅智強選立委成活棋　「這兩區」都有望

我是廣告 請繼續往下閱讀
羅智強雖無法如願為國民黨出征桃園市長，但所引發話題依舊不斷。羅智強2022年9月再度宣布將投入2024總統選舉，盼聽取各界意見。隨2022選舉以國民黨大勝落幕，2024立委國民黨內已由北市議員徐巧芯、徐弘庭率先發起「世代交替」浪潮，接連喊話有意參加黨內立委初選。
不停出招的羅智強，再於今年1月15日高調宣布將角逐2024立委，但欲參選的選區還尚未決定。此舉一出，再度引發熱議，羅智強究竟將投入桃園立委選舉，抑或再將戶籍遷回選台北？
黨內人士指出，羅智強若擔任立委，確實能讓國民黨在國會的戰力增添許多，且羅曾擔任過總統府副秘書長及北市議員，立委職務對羅智強來說，可以有很好的發揮。
由於羅智強曾表明不會投入戶籍地桃園第一選區（蘆竹區、龜山區）立委，盼將機會讓給交情良好的無黨籍市議員牛煦庭，並挑明不會挑戰同黨現任立委；因此，桃園第六選區（八德區、大溪區、復興區、中壢區）、北市第六選區（大安區），外傳都在羅智強考量中。黨內人士指出，羅智強參選立委絕對是名正言順，依照他的聲量及議題操作，絕對夠資格擔任立委一職。
由於目前羅智強尚未正式宣布參選選區，黨內人士則觀察透露，藍營支持者非常樂見羅智強參選立委，並能為藍營2024總統大選增添不少士氣。綜觀而論，大安區長期為藍營鐵票倉，加上羅智強曾是大安區、文山區議員，若選該區立委贏面相對大；至於桃園八德立委，2016曾惜敗給無黨籍立委趙正宇的前立委孫大千，則也傳出有意再度出征。
若羅智強選擇參選桃園第六選區，而國民黨中央也協調未果，羅智強則恐將與孫大千進行黨內初選，形成「雙雄競逐」局面。不過，黨內人士認為，羅智強的高人氣及擁有全國知名度，「基本上選哪區都樂觀其成，也可以在各種議題上有所發揮。」
知情人士也指出，去年九合一大選中，羅智強在沒有黨公職的身分下，仍大力全國輔選助國民黨屏東縣長及高雄市長參選人蘇清泉、柯志恩，也讓兩人票數開得不錯；不僅如此，羅智強更大力相助基隆市長謝國樑，最後使其順利當選。
知情人士強調，羅智強拋去桃園市長提名爭議，在空戰上大力幫助張善政也使張善政勝選，他認為羅的努力、氣度，「使他替藍營選哪區都名正言順，成為活棋。」
對於各界傳聞，羅智強接受《NOWnews今日新聞網》訪問坦言，確實有幾個選區正在考慮當中，但還需考量如何有效為2024總統大選帶來助力等問題。他提到，「預估農曆年後就會對外說明參選選區。」