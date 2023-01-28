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台美司法互助現況！合作逾20年　溝通幾近「零時差」

▲法務部國兩司副司長汪南均（圖／記者潘千詩攝）
▲法務部國兩司副司長汪南均（圖／記者潘千詩攝）

記者潘千詩／台北報導

在「台美司法互助協定」的架構下，隨著多年來案件的實務操作，台美之間越來越有默契，即便隔著太平洋，溝通「零時差」，台美互相取得證據的時間可縮短至2個月或3個月，比跟國內行政機關調資料還快。

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「台美司法互助協定」是2002年間簽訂，為我國最早訂定的司法互助協定，到去年底為止，該協定已簽約滿20年。

前十年，也就是2002-2011年間，彼此請求司法互助的件數，台灣只向美國請求2件，美國向台灣只請求1件。然而，法務部自2012年成立國際及兩司法律司後，後面十年互相請求的件數是百倍成長。

據國兩司統計，台灣跟美國請求250件，美國幫忙完成211件；美國跟台灣請求121件，台灣幫忙完成99件；完成率達八成。

國兩司副司長汪南均表示，去年9月媒體曾報導，墨西哥毒梟犯罪組織跨國運毒案就是透過司法互助，台美互相幫忙進而偵破。

原來墨西哥大毒梟古茲曼的旗下成員楊姓叔姪被美國緝毒署（DEA）掌握，其中一人疑為台灣人，我國海巡署收到情資後報請檢方指揮偵辦，從2019年9月起，我國檢察官就開始監聽，當然，該案對美國而言也是大案，同樣有立案偵辦。

美方曾在2021年7月間向台灣提出司法互助請求協助調查取證，我方在3個月內，也就是同年10月就函復美國司法部；台灣則是2022年1月向美國司法部提出司法互助，美國在2個月內就把資料先email過來，北檢於去年2月收到完整資料後，同年3月就偵結起訴。

汪南均表示，基於台美雙方在很多案件及美好合作默契之下，所建立的合作模式，台美合作關係在這20年內有很大的進展，尤其去年美國執法單位在台灣有擴編、更投入積極在司法合作，因此雙方往來的業務也更密切。

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