詐欺案氾濫擠爆中檢　籲推動科技偵查法

我是廣告 請繼續往下閱讀
數據顯示，2017年中檢的詐欺案為7934件，到了2022年大幅躍升至22912件，但2021年則是14705件。前（2021）年跟2017年比，在五年之間翻了一倍，去年變成3倍。而去年扣掉前年的案件量，詐欺案就已經收了2017年整年的詐欺案。
再看看中檢的未結案件，據統計，2021年詐欺案的未結是3502件，但2022年就暴增到5004件；從2017年詐欺案的不起訴率46%到2022年的52％。
張時嘉表示，詐欺案的起訴率下降2成1，未結率上升破2成5，不起訴率破5成，這代表檢察官被分配的時間跟資源越來越少，檢察官找不到證據也只能不起訴，不然就是不甘心、不放手繼續辦，導致未結案不斷上升，能起訴的案件一直下降，檢察官就被這麼多詐欺案給拖住。
儘管打詐環境如此困難，檢方仍提出3項打詐策略，也就是「持續推動洗錢防制、做到科技偵查、建立洗防基金」。
張時嘉說，詐騙集團不怕關，但最怕犯罪所得被沒收查扣，只有斬斷金流、落實沒收查扣，並將不法所得回流到洗防基金，詐騙集團賺越多，檢察官的辦案資源就越充沛，才能真正打擊詐騙集團。
然而，現今科技進步，詐團最愛使用能夠自動回收訊息的通訊軟體，若沒有犯罪證據，檢察官就沒辦法將詐團成員定罪，張時嘉提出警告，立法院應支持推動《科技偵查法》，若再不通過，司法界將被詐騙案件淹沒。