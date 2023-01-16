3D乳房斷層攝影利於偵測潛藏癌細胞 及早發現無症狀乳癌

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蔡尚達指出，目前世界公認最普及有效的乳癌篩檢工具就是「數位乳房攝影」，可用來偵測乳房的鈣化點，發現無症狀的零期乳癌，進而降低乳癌死亡率達40%以上。但是傳統數位乳房攝影因為受限於必須壓開重疊的乳腺組織乳癌病灶，因此必須用板子用力壓迫而獲得單一平面影像來做診斷，故擠壓疼痛感高，且對緻密型乳房的乳癌病灶偵測有其限制。而「3D乳房斷層檢查」為高階乳房影像檢查設備，是未來乳癌篩檢的趨勢；「3D乳房斷層攝影」以多角度拍攝乳房組織，1mm重組產出30-60張細切影像，可將重疊的乳腺組織看得更清楚，大幅減少傳統乳房攝影的檢查死角及擠壓疼痛感，且更精確。比起傳統的數位乳房攝影，3D乳房斷層攝影在診斷第一期（T1c）侵襲性乳癌的效果有明顯的提升，遠優於其他現行的乳房檢查工具。但是除了3D乳房斷層攝影外，還要有斷層導引下定位的系統（Tomosynthesis-Guided Biopsy system），搭配傳統勾針定位、粗針或真空微創切片（VABB）系統，可以更安全、精準、有效率的將乳房深層病灶定位取樣，比起傳統立體定位系統可以減少20-30分鐘手術時間的壓迫不適。
大安婦幼醫院乳房中心主任蔡尚達強調，3D乳房斷層檢查為高階乳房影像檢查設備，與超音波等多種影像工具定位下取得可疑病灶，再搭配專精乳房影像判讀經驗的放射診斷科（影像科）醫師做詳細判讀，早期診斷及治療，減少末期乳癌造成的生命損失。