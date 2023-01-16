陳其邁蓮池潭發紅包　邀民眾年節參與生猛精彩的高雄燈會

3D乳房斷層攝影利於偵測潛藏癌細胞 及早發現無症狀乳癌

▲大安婦幼醫院 乳房中心主任蔡尚達(左)及院長陳勝咸，呼籲超過45歲女性每2年應做好乳攝檢查，若有家族遺傳史，更不能掉以輕心（圖／記者林怡孜攝，2023,01,16）
▲大安婦幼醫院 乳房中心主任蔡尚達(左)及院長陳勝咸，呼籲超過45歲女性每2年應做好乳攝檢查，若有家族遺傳史，更不能掉以輕心（圖／記者林怡孜攝，2023,01,16）

記者林怡孜/台南報導

▲大安婦幼醫院乳房中心主任蔡尚達表示，大安婦幼醫院108年7月引進全數位乳房攝影，至今已診斷出超過 300例乳癌患者（圖／記者林怡孜攝，2023,01,16）
▲大安婦幼醫院乳房中心主任蔡尚達表示，大安婦幼醫院108年7月引進全數位乳房攝影，至今已診斷出超過 300例乳癌患者（圖／記者林怡孜攝，2023,01,16）
45歲女性阿英例行乳房攝影檢查後發現異常鈣化，後經醫學中心乳房中心經乳房影像科門診醫師重新判讀乳房攝影影像，安排3D乳房斷層攝影檢查，發現阿英鈣化旁乳房的乳腺結構扭曲，並在斷層與超音波相互對照下確定病灶位置為藏在乳腺深層0.6公分的腫瘤，經由超音波導引粗針切片取樣化驗證實為侵襲性的乳癌。因為為不到1公分的早期乳癌，故轉介回原醫學中心進行乳癌治療。阿英在1個月完成乳癌確診及治療，生活工作也一如往常。

我是廣告 請繼續往下閱讀
 
大安婦幼醫院乳房中心主任蔡尚達表示，衛福部國民健康署統計，乳癌為婦女癌症發生率第1位，定期乳房檢查能夠早期診斷，盡早治療，仍然是乳癌能否存活的關鍵。常見乳房檢查方式不外為乳房自我檢查、乳房超音波、數位乳房攝影。


蔡尚達指出，目前世界公認最普及有效的乳癌篩檢工具就是「數位乳房攝影」，可用來偵測乳房的鈣化點，發現無症狀的零期乳癌，進而降低乳癌死亡率達40%以上。但是傳統數位乳房攝影因為受限於必須壓開重疊的乳腺組織乳癌病灶，因此必須用板子用力壓迫而獲得單一平面影像來做診斷，故擠壓疼痛感高，且對緻密型乳房的乳癌病灶偵測有其限制。而「3D乳房斷層檢查」為高階乳房影像檢查設備，是未來乳癌篩檢的趨勢；「3D乳房斷層攝影」以多角度拍攝乳房組織，1mm重組產出30-60張細切影像，可將重疊的乳腺組織看得更清楚，大幅減少傳統乳房攝影的檢查死角及擠壓疼痛感，且更精確。比起傳統的數位乳房攝影，3D乳房斷層攝影在診斷第一期（T1c）侵襲性乳癌的效果有明顯的提升，遠優於其他現行的乳房檢查工具。但是除了3D乳房斷層攝影外，還要有斷層導引下定位的系統（Tomosynthesis-Guided Biopsy system），搭配傳統勾針定位、粗針或真空微創切片（VABB）系統，可以更安全、精準、有效率的將乳房深層病灶定位取樣，比起傳統立體定位系統可以減少20-30分鐘手術時間的壓迫不適。


大安婦幼醫院乳房中心主任蔡尚達強調，3D乳房斷層檢查為高階乳房影像檢查設備，與超音波等多種影像工具定位下取得可疑病灶，再搭配專精乳房影像判讀經驗的放射診斷科（影像科）醫師做詳細判讀，早期診斷及治療，減少末期乳癌造成的生命損失。

國道1號「2大車追撞」！南向347.7K處紫爆　回堵約7公里

室內口罩禁令將鬆綁？王必勝鬆口了　宣布、實施時間點曝

全台首家企業取得廢棄食用油處理再利用碳足跡授證

月津港燈節1/14開展搶先看「城裡的月光」夢幻照耀鹽水

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀