NBA／Paul急速下滑　太陽的奪冠之窗會就此關閉嗎？

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不過「控衛之神(Point God)」終究也要面對年華老去的事實，大部分聯盟的頂級後衛都會在32歲之後走下坡，Paul已經延緩這個時間夠久了，上一季的Paul場均仍有14.7分10.8助攻、投籃命中率49.3%的水準；本季他場均為13.1分8.3助攻，基礎數據雖沒差太多，但命中率只剩下42.5%。與此同時，他的有效命中率(eFG)只有50.6%，聯盟平均為54.1%；他的EFG+只有93，是其新秀年之後最低的數字。
而導致Paul下滑的原因也清晰可見：他不再能穩定的命中拿手的中距離投籃——特別是10-16呎的這的距離(佔本季出手的31.3%)，命中率只剩42.9%，而前兩季則是高達51.6%和59.2%。
這也影響了太陽整體的發揮，他們是一支大量使用中距離出手的球隊，而這樣的投籃模式在現代籃球中被定義為低效的，因此也更加依賴球星的發揮和創造力。本季太陽也曾登上西區龍頭的位置，一度拿到15勝6敗的戰績。但接著Devin Booker因傷缺陣，Paul也深受臀部傷病所苦，球隊就此像雲霄飛車般的向下俯衝，如今21勝23敗的戰績，排名跌落到西區第11。
在2021-22的太陽之前，NBA史上出現過32支在例行賽輸不到20場的球隊，他們下一個賽季平均也都還能贏到59.3場，最差的一支也有51場勝利，從未出現過斷崖式下滑。但，太陽本季要拿到51勝，意味著他們在剩下的38場比賽中要拿到30勝，難度很高。
Paul過去一直是關鍵時刻殺手，太陽在上賽季在最後5分鐘5分差以內的比賽，取得了33勝9敗的出色戰績，但本季則為5勝11敗，這支球隊似乎不再神奇——隨著他們的領導者巔峰不再而寶化為石。
那不代表著太陽會就此沉淪，當馬刺GDP連線老化時，Kawhi Leonard成長為可以依賴的出色球員，他們因此能在2014年擊敗LeBron James的熱火奪冠。但在太陽目前看不到那個人，Booker無疑是他們最重要的球員，但Mikal Bridges只是很棒的角色球員，Deandre Ayton成長停滯，他們都不能像Paul一樣給予前者幫助。
考慮到助攻失誤比以及經驗和穩定性，Paul還是一名出色的核心球員，但以目前的狀態來看，他已經不能成為奪冠球隊中的第二出色的球員，太陽隊需要透過一些操作給予他幫助，否則奪冠之窗可能會很快關閉。