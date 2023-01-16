鐵獅玉玲瓏回歸！許效舜、澎恰恰「經典畫面」除夕夜再現
除夕特別節目「2023超級華人風雲大賞」，在三立電視都會台、台灣台以及中視播出，由「澎恰恰、許效舜」領軍龍隊，「吳宗憲、曾國城」則是領軍虎隊，其中「穿越時空經典秀」，是讓節目《黃金夜總會》中的「鐵獅玉玲瓏」經典再現，特別加入NONO一起演出，讓觀眾相當期待。
記者侯家瑜/綜合報導
澎恰恰表示「鐵獅玉玲瓏」以當年來說，是另類創新，雖然是無厘頭表演，但漸漸被大家接受，認為主要是許效舜講故事的功力太強，除了有腳本，但一半是即興演出，每各單元都非常接地氣，這也是受到歡迎另一主因，所以到現在都還會不斷受邀演出。演出多年，許效舜表示每次說故事都要先知道主題，經過討論後，再看哏怎樣變化，而大家也會很期待他們將故事改編的內容，他開玩笑說：「像格林童話就改成格林老母，當時會轉變什麼也不知道，觀眾會期待，聽完也會很放鬆。」澎恰恰與許效舜直言，當初沒想過節目壽命會這麼長，最後討論出的結論就是「可以療癒大家」。
許效舜坦言與澎恰恰合作至今，默契太強，一個眼神、動作就知道接下來的發展，像這次錄除夕賀年特別節目，節目部只給他們15分鐘演出，他說：「鎖不住我們的，因為這次把鼓手NONO找回來，他還帶了一堆道具，演出過程很開心，加上他又會加戲，最後就決定乾脆演40分鐘，給剪接師去煩惱就好。」