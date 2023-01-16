崑科大連16年通過教育部數位學習認證 全國科大第一

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校長李天祥表示，因應數位學習的全球化趨勢，崑山科大自91年起開始發展數位學習，從最基礎的教學平台建置、數位教材的開發、師生教學學習能力的提升、以及學習資料的控管，有計畫且逐步地配合國家發展政策，與全球趨勢相結合，並持續推動課程及教材數位化與認證。
通過「動態設計」課程認證的視覺傳達設計系老師曾惠青表示，過去3年的疫情，整個社會與生活都有重大的改變，包括付費外送、行動支付、遠距上班和線上課程等，一下子就變成了大家的日常，經過疫情大家認識到數位教學的必要，面對未來瞬息萬變的職場挑戰，學生必須養成高度自動的學習能力，隨機應變是最重要的能力。
通過「消費者行為」課程認證的資訊管理系老師許蕙纓說明，這門課在106年度第2梯次首次通過認證，經過5年後再次通過認證，感謝班上同學們的熱情參與及教學助理的協助，還有數位學習組的輔導，讓她可以專心地做教材及補充資料的收集及製作。
通過「C#程式設計入門」課程認證的電腦與遊戲發展科學學士學位學程老師游峰碩，因本身兼任數位學習組組長，負責推動數位學習相關業務，其歷年累計通過教育部數位學習教材認證1件、課程認證6件。組長游峰碩表示，身為一位教師以及業管單位主管，必須以身作則，起帶頭的作用，數位學習業務的推動一直都是崑大非常重視且持續努力的工作，數位課程製作不容易，因此更值得戮力以赴，全力挑戰。