《嗨！營業中》殺青！庹宗康失去重心 姚元浩：他哭很慘
節目《嗨！營業中》於今（16）日舉辦殺青記者會，卡司庹宗康、炎亞綸、吳映潔（鬼鬼）、姚元浩和莎莎都現身出席，而記者會上也播出精采畫面回顧，讓藝人們看了十分有感觸，庹宗康感性地說：「因為我們之前都在壓抑，最後幾天錄影，刻意去提要錄最後一集，儘量不要把太多的情緒帶給大家，經過這麼長的時間大家在一起，很像失去生命重心。」炎亞綸感慨可以成為他的生命重心，不過一旁的姚元浩就忍不住爆料，「康哥平常很嚴肅，最後一集即將在1月28日播出，他那天哭了，看起來更慘。」
記者侯家瑜/綜合報導
吳映潔說：「最有感覺的應該就是楊祐寧來當小幫手的那一集，整天賞心悅目，再來是動物那集，除了人的食物還要準備動物的，而且事前也不知道是什麼動物，非常挑戰。」莎莎笑說：「學會了一心十用，以前我進廚房做東西，就沒辦法聽到別人說話，現在開外掛完全沒問題。」
炎亞綸說：「這次的收穫是希望有機會可以當店長，跟團隊一起闖關打怪，每個人都有比較擅長的，比方說康哥很會帶孩子，我自己朋友也剛好都有小孩，所以我也會幫忙，寵物不用說，我自己就有養寵物。團隊就像齒輪一樣，每個人都有擅長的，才有辦法挑戰每次的主題日。」姚元浩則說：「最大收穫就是認識了一群新朋友，也跟莎莎學習到做甜點的技能，廚藝上大有進步。」
被問到殺青之後會，怕沒工作嗎？姚元浩爆料庹宗康工作、代言很多，炎亞綸笑說已經警告經紀人，要工作要塞滿。《嗨！營業中》期間邀請到多位大咖嘉賓，包括蘇慧倫、楊祐寧、葉全真、郭書瑤、鍾欣凌、謝佳見、張秀卿等眾星雲集，播出期間歷經金鐘獎、世足賽，一樣維持收視冠軍。