東大EMBA總裁級講座教授團 引領Buffet式精準教學課程

我是廣告 請繼續往下閱讀
東海管理學院李書行院長補充指出，Buffet式的教學模組，是最能靈活因應科技時代的管理技法，EMBA導入史丹佛式的專案學習方法，引進「教練」輔導模式，融入博雅人文特色，推出獨特的精準教學模組化課程。
EMBA主任許恩得表示，東海EMBA匯集一流師資建構創新、創業的管理課程，目的就是要透過產學融合培育一流人才，面對詭譎多變的商業市場。為此，在與張國恩校長、李書行院長商議後，決定新學期再強化外援師資戰力，力邀十位企業總裁打造世界級講座教授團隊。
許恩得說，這份燙金的講座教授名單，絕對耀眼奪目，因為各個皆屬企業舵手，包括台積電副總經理何麗梅、佳世達集團董事長陳其宏、友達集團董事長彭双浪、大聯大集團董事長黃偉祥、緯創資通集團副董事長兼執行長黃柏漙、台灣產業創生平台董事長董事長黃日燦、巨大集團董事長杜秀珍、大亞集團董事長沈尚弘、勤美集團董事長林廷芳、車王電集團董事長蔡裕慶等人。
東海為了打造最佳EMBA，力邀的10位講座教授，全是台灣企業大聯盟級主力投手，可說是精銳盡出，至於安排的課程，也全面涵蓋人才培育、企業創新、策略革新等領域，包括「台積電人才培育模式、台積電落實ESG的經驗」、「友達集團的轉型與變革、智慧財產管理實戰經驗、雙軸轉型模型」、「佳世達大艦隊理論與實務運用、企業併購實務」、「巨大集團的成功模式」等主題。。
許恩得表示，企業攜手學界研發，學界邀企業授業已成為趨勢，東海EMBA規劃前瞻的課程，第一屆講座教授皆為一時之選，除了何麗梅副總經理、彭双浪董事長、杜秀珍董事長等企業舵手親自授業外，還有在全球景氣逆風之際，帶領明基佳世達成長的董事長陳其宏，擁有大刀闊斧決策能力的他，將親自教授打群架的「大艦隊」聯盟策略思維；身為車王電集團董事長的蔡裕慶，則不吝嗇的親自指導打造電動車生態系之實戰經驗，這些課程將讓東海EMBA高階經理人專班能更聚焦知識、技術、思想的交流與移轉。