YouTuber彥婷新家微整 開箱歐德傢俱專業品質
知名網紅「彥婷」靠著自身特色，在網紅圈殺出自己的路，和老公「巨人」各自經營頻道，當起YouTuber，兒子「小黃金」出生後，經常分享一家三口的親子生活，獲得熱烈回響，在宣布「買房」喜訊不久後，就找上歐德設計師龔韋豪為新家規劃設計，快速完工及專業服務讓彥婷全家直說讚。
生活中心/綜合報導
說起跟歐德的緣分，彥婷回想當初買房時，原屋主就跟他們夫妻倆推銷說「你們知道歐德嗎？很高級你們放心，當初裝潢全部都是用歐德的，到現在還很新超耐用，住起來很舒服，而且還有10年保固」，讓彥婷忍不住笑道，原來使用有「信譽品牌」的室內設計，也能大大提高「成交率」，所以在設計師友人建議下，直接找歐德依據自己的使用習慣，協助部分系統櫃拆裝設計，沿用舊櫃搭配新櫃，不但讓整體風格和諧一致，讓他們大大省了裝潢費及施工時間，讓彥婷驚呼「真的賺到」。
因為家中有小孩和毛孩，基於安全考量，原客廳部分開放式玻璃展示櫃，改為色調一致的系統層板及門片；廚房旁儲物櫃牆面層架，拆除部分後改為貓跳台，讓喵星人可以自在的跳躍活動；原書房開放式層架，因為希望掛放全家福照，以及收納物品，調整為平台及置物櫃；在風水考量下，主臥化妝檯鏡面特別加裝拉門遮擋，保養品玻璃櫃粗框門片改成細鋁框，更顯時尚簡約，根據每位成員不同需求替居家空間完美「微整形」，彥婷對身材壯壯講話卻很溫柔的設計師，只有一句話要說「非常滿意」。