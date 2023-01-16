53歲唱跳男星「因小S走下坡」！當面開嗆：欠我一個道歉
現年53歲藝人林智賢，過去曾和趙正平、梁赫群組成唱跳男團「景行廳男孩」，而且還發過單曲《千人迷》，但成軍6年後就黯然解散。不過，許久未在螢光幕現身的林智賢，近日就在節目《小姐不熙娣》分享近況，同時也爆料當年是因為小S的一句話，才讓他走下坡，「妳欠我一個道歉！」
娛樂中心/綜合報導
林智賢在節目《小姐不熙娣》中，先是背對大家自我介紹，他目前在第四台非常後面的頻道主持節目，要一邊賣保健食品，一邊唱歌表演，觀眾主要都是55歲以上，而且很多人都在看，結果現場年輕來賓完全猜不出來，直到林智賢模仿吳宗憲、證嚴法師後，大家才知道是他。
林智賢透露，景行廳男孩確實有過走紅的期間，但他認為，那時候小S的節目就像是命理節目，很容易一語成讖，他回憶，當年他們有主持一個節目，播出時間剛好跟《康熙來了》打對台，結果被小S狠酸，「唉啊！撐不到一個月！」後來節目只錄了3集，做不到2個禮拜就停掉。
不過，林智賢後來解釋，可能是因為電視台剛好面臨改朝換代的關係，但還是誇讚小S，「妳講話真的厲害！」甚至比國師唐綺陽還要準，小S則笑回，「可是你不覺得我就是唱衰你們嗎？」林智賢馬上回，「有啊！我也是啊，被妳唱衰的啊！」
林智賢接著表示，有次在《康熙來了》榮獲搞笑王第一名，就被小S誇讚，「我覺得今天是你人生當中最輝煌的一天！」讓他感嘆，「後來我的演藝事業就非常好走了， 因為下坡非常好走，你欠我一句道歉！」結果小S喊話，「要想正面一點啊！搞不好接下來還有第二個高峰啊！」後來才補一句，「可是我通常好話都不會成真！」瞬間笑翻眾人。（編輯：詹鎰睿）