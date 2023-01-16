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九把刀愛碎念！《黑的教育》柯震東：你為什麼不自己拍？

▲《黑的教育》導演柯震東（右）常和宋柏緯、朱軒洋、蔡凡熙講戲交流。（圖／禾豐九路提供）
▲《黑的教育》導演柯震東（右）常和宋柏緯、朱軒洋、蔡凡熙講戲交流。（圖／禾豐九路提供）

記者黃雅琪/綜合報導

青春犯罪驚悚爽片《黑的教育》由影帝柯震東首執導筒，3位鮮肉蔡凡熙、朱軒洋、宋柏緯詮釋交換祕密的高中畢業生，展開瘋狂又考驗人性的殘酷之夜。今（16）日宣布定檔3月10日上映，並發布導演篇花絮，柯震東開工首日緊張破表，一下搔髮、一下扶額焦慮全寫臉上，他透露拍片期間把正能量都給了劇組，每天回家只想買醉，雖然壓力山大，但電影處女作一口氣獲得4位最佳導演相挺，也讓他直呼「三生有幸」。

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▲柯震東（右）執導《黑的教育》，講戲時常不自覺也演起來。（圖／禾豐九路提供）
▲柯震東（右）執導《黑的教育》，講戲時常不自覺也演起來。（圖／禾豐九路提供）
柯震東導演電影《黑的教育》去年在金馬影展首映口碑爆棚，今日終於宣布3月10日將與全台觀眾見面！由於柯震東近期因拍戲受傷，正積極治療中，此上映檔期安排也是希望他好好休養，屆時能以導演身分健康回歸宣傳。對於柯震東的近況，經紀人表示：「目前已拆線，部分傷口漸漸癒合，仍積極配合醫囑治療中。」

出道12年，柯震東第一次從鏡頭前轉往鏡頭後，用另一視角說故事，位置轉換是一大挑戰：「我沒學過導演，都透過講戲，把自己幻想每個角色的演出狀態告訴大家，等於演了所有角色，很累但也很好玩！」他坦言壓力最大就是跟演員講戲，因為常不自覺演出來，很怕被認為在教演戲。

▲演技派的戴立忍在《黑的教育》飾演黑道老大，一出場就霸氣十足。（圖／禾豐九路提供）
▲演技派的戴立忍在《黑的教育》飾演黑道老大，一出場就霸氣十足。（圖／禾豐九路提供）
柯震東笑說以前總覺得導演應該要很凶、發脾氣，後來發現自己不太適合這個路線，加上認為拍片現場一定要開心，工作起來才會融洽，導戲時即便有小彆扭也會選擇自己消化：「我沒有在現場發過脾氣，都發在心裡，因為把所有正能量給了劇組，每天回家都只想把自己灌爛，然後趕快睡著！」形容當導演這段旅程是「痛苦並快樂著」。

不過片場好脾氣的他，也有爭執對象，就是擔任監製、編劇的九把刀，花絮中可見兩人你來我往激烈討論畫面，柯震東坦言九把刀是他唯一會吵架的人：「他很常碎碎念，有他的宇宙觀，我都說你為什麼不自己拍？把劇本給我幹嘛？畢竟每個人美感和說故事的方式不一樣。當然好的想法我會接納，通常他講20個我就用2、3個。」九把刀的劇本個人特色強烈，柯震東也有微調了劇本，讓電影貼近自己想要的模樣，就是希望《黑的教育》從說故事的節奏到演員的表演，都能是一部有著滿滿柯震東風格的作品。

▲曾獲金馬新導演肯定的黃信堯（右）能導會演，在《黑的教育》裡飾演警察。（圖／禾豐九路提供）
▲曾獲金馬新導演肯定的黃信堯（右）能導會演，在《黑的教育》裡飾演警察。（圖／禾豐九路提供）
除了九把刀擔任監製，和柯震東合作《再見瓦城》的導演趙德胤也是監製之一，黃信堯和戴立忍則分別演出警察和黑道老大，等於集結了4位曾獲最佳導演或新導演獎的「前輩」力挺，團隊陣容華麗。演技派的戴立忍不僅拿過金馬男配角，也得過金馬最佳導演，電影中扛起黑道老大「興哥」一角，狠勁霸氣兼具，柯震東說：「能請到大寶哥（戴立忍）真的三生有幸，我記得第一次講劇本，看他坐在那邊聽、點頭然後回答，有種不寒而慄的感覺，覺得就是他了！」


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