九把刀愛碎念！《黑的教育》柯震東：你為什麼不自己拍？

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出道12年，柯震東第一次從鏡頭前轉往鏡頭後，用另一視角說故事，位置轉換是一大挑戰：「我沒學過導演，都透過講戲，把自己幻想每個角色的演出狀態告訴大家，等於演了所有角色，很累但也很好玩！」他坦言壓力最大就是跟演員講戲，因為常不自覺演出來，很怕被認為在教演戲。
柯震東笑說以前總覺得導演應該要很凶、發脾氣，後來發現自己不太適合這個路線，加上認為拍片現場一定要開心，工作起來才會融洽，導戲時即便有小彆扭也會選擇自己消化：「我沒有在現場發過脾氣，都發在心裡，因為把所有正能量給了劇組，每天回家都只想把自己灌爛，然後趕快睡著！」形容當導演這段旅程是「痛苦並快樂著」。
不過片場好脾氣的他，也有爭執對象，就是擔任監製、編劇的九把刀，花絮中可見兩人你來我往激烈討論畫面，柯震東坦言九把刀是他唯一會吵架的人：「他很常碎碎念，有他的宇宙觀，我都說你為什麼不自己拍？把劇本給我幹嘛？畢竟每個人美感和說故事的方式不一樣。當然好的想法我會接納，通常他講20個我就用2、3個。」九把刀的劇本個人特色強烈，柯震東也有微調了劇本，讓電影貼近自己想要的模樣，就是希望《黑的教育》從說故事的節奏到演員的表演，都能是一部有著滿滿柯震東風格的作品。
除了九把刀擔任監製，和柯震東合作《再見瓦城》的導演趙德胤也是監製之一，黃信堯和戴立忍則分別演出警察和黑道老大，等於集結了4位曾獲最佳導演或新導演獎的「前輩」力挺，團隊陣容華麗。演技派的戴立忍不僅拿過金馬男配角，也得過金馬最佳導演，電影中扛起黑道老大「興哥」一角，狠勁霸氣兼具，柯震東說：「能請到大寶哥（戴立忍）真的三生有幸，我記得第一次講劇本，看他坐在那邊聽、點頭然後回答，有種不寒而慄的感覺，覺得就是他了！」