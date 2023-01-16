立法院遷建　中正紀念堂等6處基地曝光

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游錫堃說，一年多來委員們冒著疫情肆虐的危險，攜手共同努力之下，除了通過了未來國會五大願景，包括名符其實的最高民主殿堂、華文圈憲政民主的典範、全國人民集遊陳抗中心、公民教育的民主教室、國內外遊客之參訪地標等外，並已經召開4次諮詢委員會議及6次專案小組會議，研擬出公正客觀的選址評選指標及評選指標權重。
游錫堃說，委員會目前已將各縣市政府所建議26處地點予以詳細分析，評選出中正紀念堂、空軍總部舊址、土城看守所現址、成功嶺營區、中興文化創意產業園區、高鐵彰化車站特定區等6處為優先考慮的遷建基地。過程中，專案小組召集人及各位委員殫精竭慮、苦思良策，終於能夠如期提出具體可行的建議與結論，提供立法院及社會各界參考。
游錫堃表示，為讓立法院全體立委，將來在討論國會遷改建時，有更具體的資訊，自去年4月19日起，自己偕同跨黨派立委，及委員會諮詢委員啟動「新國會園區選址」傾聽行腳，親自拜會遷改建地點提案所在地的直轄市及縣政府。總計5次的拜訪，各直轄市及縣政府提出了26處遷建地點，並且對於立法院遷建，均抱持樂觀其成且全力配合的態度，他也代表立法院向各縣市政府表達萬分的感謝。
游錫堃指出，鑒於未來國會園區選址評估涉及層面廣大且多元專業，自己責成立院幕僚單位，委託專業團隊辦理「立法院遷改建選址評估暨可行性研究」案，希望藉由公正客觀的科學方法，評估出具體可行的遷建地點，以提供未來將由各黨團推薦委員成立的「國會遷改建規劃暨監督委員會」討論時，有更充分的資訊基礎。
游錫堃提到，各遷建地點的評選基礎為全體諮詢委員，經過多次反覆討論集思，所發展出評選準則及指標，最能以客觀量化方式，選擇出新國會位址，他要特別感謝全體諮詢委員這1年多來的無私奉獻。每位委員都是各界翹楚，也都有各自繁忙的教學及事業，仍同心協力，為台灣民主推展與國會形象提升作出貢獻，自己要藉此機會代表立法院，對全體諮詢委員先進表達崇高的敬意與謝意。
游錫堃說，現在是立法院第6會期，考量本屆法定任期僅剩2個會期，衷心希望下個會期開議之際，提出遷改建地點評估方案，並交付朝野黨團協商，倘獲各黨團共識，並推派委員籌組成立「國會遷改建規劃暨監督委員會」，就正式召開委員會進行細部討論，為立法院未來國會園區選擇一個最合適的地點，同時是自己的期許也是使命。