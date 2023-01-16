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數度酒駕、肇逃！台中男拒檢闖紅燈釀2死　檢方晚間聲押

▲台中15日晚間發生一起重大車禍，劉姓男子駕駛自小客為躲警方攔查，闖紅燈撞上2機車釀2死1傷。（圖／翻攝畫面）
▲台中15日晚間發生一起重大車禍，劉姓男子駕駛自小客為躲警方攔查，闖紅燈撞上2機車釀2死1傷。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

台中一名劉姓男子（47歲），昨天（15日）晚間為躲避警方攔查，竟高速逆向闖紅燈，撞上2輛機車，造成2死1傷的悲劇，事後劉男非但沒協助報警，反而還棄車逃逸，躲藏到友人家，直到3小時後才被警方逮捕，經查，劉男前科累累，過去就曾有酒駕、肇逃等紀錄，去年10月份才服完刑期出獄，不料僅隔3個月又釀禍，對此，今天（16日）檢方訊問後，認定劉男犯嫌重大，有逃亡、串證或滅證之虞，向法院聲請羈押。

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▲台中市東區振興路，今天（15日）晚間7時許，驚傳一起嚴重車禍。（圖／翻攝記者爆料網）
▲劉男為閃避攔查，高速逆向闖紅燈，造成２死悲劇。（圖／翻攝記者爆料網）
據了解，劉男早在2016年10月間，就有酒駕紀錄，當時他喝完2瓶啤酒後，不顧其他用路人安危，徑直騎機車外出，但卻在台中市烏日區溪南路1段，因違規迴轉與盧姓女子機車發生碰撞，造成其全身受有擦挫傷，劉男見狀自知闖禍，遂猛催油門逃逸，事後警方循線逮人，發現劉男酒精濃度高達0.67毫克，因此依法送辦，最終法院判依酒駕罪，處有期徒刑4月，可易科罰金，至於肇事逃逸部分，則處有期徒刑1年2月。

▲台中男逆向闖紅燈撞2機車，釀成2死1傷悲劇。（圖／翻攝畫面）
▲檢方訊後，向法院聲押劉男。（圖／翻攝畫面）
2021年9月5日，劉男仍未記取上次教訓，又再度酒駕上路，此次酒精濃度達0.87毫克，法官審理後認為，劉男因酒後駕車的公共危險案件，多次遭判刑確定，卻執意再犯，故處有期徒刑6月，可易科罰金。

昨天（15日）晚間劉男開車在路上，遇到警方盤查，他疑因無照心虛，竟沿路逆向逃跑，雖過程中擺脫警方追捕，但隔沒多久就在振興路、東光園路口，高速撞上2輛機車，造成葉男當場死亡，而另台雙載的連姓姊妹也身受重傷，姊姊左腳出現骨折，妹妹則是送醫後傷重不治。

事故發生後，劉男一如既往，再度落跑到友人家中躲藏，所幸經警方調查，於3小時內順利在烏日逮捕劉男，初步確認其並無酒駕情事，疑因駕照被吊扣，怕被警方發現，才會驅車逃逸；今天(16日)晚間檢方複訊後，向法院聲請羈押禁見。（編輯：陳苾暐）
 

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