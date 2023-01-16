腸病毒2年來首死！女嬰搶救2週仍逝世　30歲男重症治療中

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疾管署監測資料顯示，上週(2023年1月8日至1月14日)國內腸病毒門急診就診共計1,777人次，較前一週(1,299人次)上升36.8%，近期呈上升趨勢，另合約實驗室監測資料顯示，社區中仍有腸病毒活動；國內腸病毒感染併發重症確定病例2022年累計3例，其中1例死亡。
疾管署呼籲，確實做好手部衛生，不管大人小孩都應養成良好的個人衛生習慣，尤其需注意酒精對腸病毒之毒殺效果有限，且無法取代濕洗手，就算天氣冷，仍應確實以肥皂或洗手乳依「濕、搓、沖、捧、擦」的步驟洗手。春節期間，民眾拜年、探訪親友及出外遊玩的機會增加，如果有身體不適的狀況，應儘速就醫，並在家好好休息，儘量減少前述交誼活動，以利身體儘快恢復健康。另提醒應落實環境清潔與消毒，平時可使用濃度500 ppm的消毒水（10公升清水+100毫升漂白水）進行一般環境消毒，落實防疫措施以降低病毒傳播的機會。
疾管署說明，腸病毒的傳染力極強，無論成人、小孩都有感染風險，大多數成人感染腸病毒後症狀不明顯或僅有類似感冒症狀，容易因一時忽略而造成家中嬰幼兒感染。腸病毒在家庭及人口密集之場所最容易傳播，春節期間，應避免攜帶嬰幼兒至人潮擁擠之公共場所，出外回家後，在摟抱、餵食嬰幼兒前，大人及小孩務必正確洗手，以降低嬰幼兒感染腸病毒的機會。
疾管署再次提醒民眾，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，只有短短數小時之黃金治療時間，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，應設法與其他幼兒隔離，減少接觸，以降低交叉感染的機會，並請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如「嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力」、「肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）」、「持續嘔吐」與「呼吸急促或心跳加快」等，一旦出現上述病徵，請務必立即送至大醫院接受適當治療，掌握治療的黃金時間。民眾如有疑問，可參閱疾管署全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw）或撥打免付費民眾疫情通報及諮詢專線1922洽詢。（編輯：陳苾暐）