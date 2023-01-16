汪小菲失控夜闖家門！張穎穎坦言被嚇壞：說了無數次分手

張穎穎甩「纏人精」汪小菲！婉拒結婚不恨了：聽你媽的話

▲張穎穎（右圖）遭張蘭留言開嗆，終於在微博公開分手真相。（圖／翻攝張穎穎抖音、微博）
▲張穎穎（右圖）遭張蘭留言開嗆，終於在微博公開分手真相。（圖／翻攝張穎穎抖音、微博）

記者江芷稜/綜合報導

汪小菲前年和大S離婚後，改和新歡張穎穎糾纏不休，經歷墮胎、互毆、分手等一連串光怪陸奇的傳聞後，最新進度是張穎穎下定決心，婉拒汪小菲的求婚，她在微博曬出兩人的對話截圖，透露對方允諾求婚、送大鑽戒，但礙於張蘭從中作梗，怒罵她是臭蟲、心機女，張穎穎表態死心了，「謝謝你懦弱的愛，我不堪重負，好好聽你媽媽的話吧，很愛過很恨過，現在我也不恨了，都是命運」，隨後又秒刪該則發文。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲有狗仔爆料，汪小菲曾對張穎穎提分手，目前兩人感情生變中。（圖／翻攝張穎穎抖音）
▲張穎穎去年曬出兩人合影，被認為可望和汪小菲修成正果。（圖／翻攝張穎穎抖音）
汪小菲離婚前就和張穎穎出入酒吧，更飛到海南島探班，疑似婚內出軌，他始終打死不認帳，直到離婚後同框被拍，大S也再嫁具俊曄，才逐漸鬆口認愛，坦承對方是自己的救命恩人，曾經解救過自己兩次，儘管母親張蘭再三阻攔，他依舊和張穎穎同居，並買房給對方父母，有意扶正小三。

▲張蘭曾多次諷刺張穎穎是臭蟲，不會讓她嫁進家門。（圖／翻攝自「扒圈有魚」微博）
▲張蘭曾多次諷刺張穎穎是臭蟲，不會讓她嫁進家門。（圖／翻攝自「扒圈有魚」微博）
不過，在汪小菲放話要來台灣，和大S正面對決，雙方關係起了變化，加上他容易情緒失控，經常酒後出現失序行為，讓張穎穎直呼很恐怖，表示說過無數次分手，但汪小菲依舊深夜上門求和，讓她不勝其擾。她透露手上掌握許多證據，在微博曬出對話截圖，備註上把汪小菲取名是「纏人精」。

對話截圖裡，汪小菲大方認愛，自稱對不起張穎穎，都是自己做錯事，「寶寶，你過來找我，咱倆把話說清楚了，咱結婚，我跟你結婚，我愛你，因為我喜歡你，把這件事全給抹了，我操我是我自己，人生跟他沒有關係」、「我今天就想跟你求婚了，我明天給你準備個大鑽戒，可以嗎？」、「咱倆結婚，生了很多小BABY，怎麼好好過咱的日子，因為我很愛你，我知道你很愛我，我他媽不想你跟別人好」。

▲張穎穎在微博發文甩了汪小菲，要他好好聽媽媽的話。（圖／翻攝自張穎穎微博）
▲張穎穎在微博發文甩了汪小菲，要他好好聽媽媽的話。（圖／翻攝自張穎穎微博）
▲張穎穎曝光和汪小菲對話，備註對方是纏人精。（圖／翻攝自張穎穎微博）
▲張穎穎曝光和汪小菲對話，備註對方是纏人精。（圖／翻攝自張穎穎微博）
▲汪小菲在對話中，承諾要和張穎穎再婚。（圖／翻攝自張穎穎微博）
▲汪小菲在對話中，承諾要和張穎穎再婚。（圖／翻攝自張穎穎微博）
▲汪小菲要求張穎穎來找他結婚。（圖／翻攝自張穎穎微博）
▲汪小菲要求張穎穎來找他結婚。（圖／翻攝自張穎穎微博）
▲汪小菲為挽回張穎穎，答應要和她結婚生子。（圖／翻攝自張穎穎微博）
▲汪小菲為挽回張穎穎，答應要和她結婚生子。（圖／翻攝自張穎穎微博）
▲汪小菲稱張穎穎是他最愛的人。（圖／翻攝自張穎穎微博）
▲汪小菲稱張穎穎是他最愛的人。（圖／翻攝自張穎穎微博）
▲好友告訴張穎穎，和汪小菲是第四世相遇，似乎深信前世今生。（圖／翻攝自張穎穎微博）
▲好友告訴張穎穎，和汪小菲是第四世相遇，似乎深信前世今生。（圖／翻攝自張穎穎微博）
儘管汪小菲在對話中苦苦求饒，允諾結婚生子，張穎穎不為所動，僅回覆「你喝多了」。她還秀出跟朋友的對話，對方指她跟汪小菲在這一世相遇是第四世，前世有虧欠所以今生相見，她也深信不疑，認定相愛和分手都是命運，如今不愛也不恨了，終於主動甩了汪小菲。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

汪小菲失控夜闖家門！張穎穎坦言被嚇壞：說了無數次分手

挨罵1年！張穎穎爆張蘭甜喊「寶貝」　手握證據：別逼我

宋逸民曬收據反擊！前教友怒批報稅時間金額錯誤：還在拗

黃明志狂轟渣男！ 洩1線索「泰國很熟」　網友秒懂刷一排

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀