張穎穎甩「纏人精」汪小菲！婉拒結婚不恨了：聽你媽的話
汪小菲前年和大S離婚後，改和新歡張穎穎糾纏不休，經歷墮胎、互毆、分手等一連串光怪陸奇的傳聞後，最新進度是張穎穎下定決心，婉拒汪小菲的求婚，她在微博曬出兩人的對話截圖，透露對方允諾求婚、送大鑽戒，但礙於張蘭從中作梗，怒罵她是臭蟲、心機女，張穎穎表態死心了，「謝謝你懦弱的愛，我不堪重負，好好聽你媽媽的話吧，很愛過很恨過，現在我也不恨了，都是命運」，隨後又秒刪該則發文。
記者江芷稜/綜合報導
汪小菲離婚前就和張穎穎出入酒吧，更飛到海南島探班，疑似婚內出軌，他始終打死不認帳，直到離婚後同框被拍，大S也再嫁具俊曄，才逐漸鬆口認愛，坦承對方是自己的救命恩人，曾經解救過自己兩次，儘管母親張蘭再三阻攔，他依舊和張穎穎同居，並買房給對方父母，有意扶正小三。
不過，在汪小菲放話要來台灣，和大S正面對決，雙方關係起了變化，加上他容易情緒失控，經常酒後出現失序行為，讓張穎穎直呼很恐怖，表示說過無數次分手，但汪小菲依舊深夜上門求和，讓她不勝其擾。她透露手上掌握許多證據，在微博曬出對話截圖，備註上把汪小菲取名是「纏人精」。
對話截圖裡，汪小菲大方認愛，自稱對不起張穎穎，都是自己做錯事，「寶寶，你過來找我，咱倆把話說清楚了，咱結婚，我跟你結婚，我愛你，因為我喜歡你，把這件事全給抹了，我操我是我自己，人生跟他沒有關係」、「我今天就想跟你求婚了，我明天給你準備個大鑽戒，可以嗎？」、「咱倆結婚，生了很多小BABY，怎麼好好過咱的日子，因為我很愛你，我知道你很愛我，我他媽不想你跟別人好」。
儘管汪小菲在對話中苦苦求饒，允諾結婚生子，張穎穎不為所動，僅回覆「你喝多了」。她還秀出跟朋友的對話，對方指她跟汪小菲在這一世相遇是第四世，前世有虧欠所以今生相見，她也深信不疑，認定相愛和分手都是命運，如今不愛也不恨了，終於主動甩了汪小菲。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110