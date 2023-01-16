黃安回台灣了！見失憶媽確診中風 1句話讓他眼眶紅整晚
在中國定居的資深藝人黃安，日前悄悄返回台灣，探望3年未見的年邁母親，黃安表示，由於母親患有失憶症，他在上次離開前，母親就已經不記得他，沒想到這次回來台灣後，母親的一句話就讓他瞬間紅了眼眶，哭了一整個晚上。
娛樂中心/綜合報導
黃安今（16）日在微博PO文寫下，「終於見到了闊別近三年的老母親！」他說，自從媽媽第二次中風後，失憶症更加嚴重，「在三年前我離開的時候，她已忘了我是誰。」而年邁的媽媽，去年也不幸確診新冠肺炎，讓他一度非常擔心，幸好只有發燒兩天和咳嗽而已。
黃安還提到，原本姊姊跟他說，媽媽的記憶力恢復了，讓他有點半信半疑，「新冠還能治療失憶？」直到昨天見到媽媽，才讓他忍不住流下眼淚，「媽媽不但想起了我，也想起了我小時候調皮的往事，聽的我眼眶紅了一晚上。媽媽，咱繼續加把勁，100歲，外婆就是100歲呀。」
大家紛紛獻上祝福，「認出兒子了，理髮有用」、「老母親必須身體健健康康的，安哥也是哈」、「安哥今年過年就陪母親過年吧！」（編輯：詹鎰睿）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。