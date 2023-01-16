春節送神首選！清原芋圓Top4好運甜品 暖胃過佳節
春節10天連假即將到來，家家戶戶都準備好跟2022正式 say bye、迎向兔年新氣象！除了一年一度的大掃除外，在今年國曆112年1月25日晚上23點開始（農曆十二月廿四日）的「送神日」，也是為2023迎接好運氣的重要日子。只要搶在晚上23點（子時）準時拜拜，灶王爺就會保佑各家大吉大利、財源廣進。也因為灶神喜歡吃甜食，大家只要準備好美味的清原甜湯，就能為自己招來一整年的祝福。
本報訊
聽過、路過、買過清原芋圓的大家，應該知道清原是台灣手搖界的芋頭專知，想喝芋頭甜品左轉清原準沒錯。不過其實菜單上還有很多hito隱藏版，是內行的不報、你還不知道的熱甜湯系列。像是台灣人最愛喝的紅豆湯，經由清原獨家口味改良，讓熬煮到十分軟爛的紅豆粒與綿密紫米彼此交融，配上甜而不膩的紅豆湯，脫俗又不失純真的美味。
除此之外，還有網友盛讚不已的「黑金燒仙草」等著大家嚐鮮，據說是吃過就回不去！傳統燒仙草的糖水可能過於死甜，吃到碗底還得喝兩杯水。不過清原的燒仙草走的是清新路線，滑順的口感搭上溫暖的熱湯，配上大小芋圓、珍珠等QQ佐料，還有神提味「焙烤硬花生」，意圖使人在冷颼颼的天氣裡，吃完一碗還想接著一碗！
新的一年除了在事業、學業上「奮發兔強」外，不外乎也想要談場黏呼呼的first love呀！在清原菜單上就可以看見滿滿的戀愛感，像是夏天引起排隊熱潮的「芋見幸福」，冬天直接讓你從一言難盡變「幸福熱戀中」，就算是單身狗也應該來跟香醇芋頭牛奶來場浪漫邂逅！除了戀人般的芋奶風味外，「芋見幸福熱戀中」的7種配料：芋圓、西米露、芋頭球、珍珠、紅豆、牛乳還有芋泥，才是重頭戲！
主打7種配料在一碗的「芋見幸福熱戀中」，把香甜西米露跟溫醇芋頭的風味完美結合，再加上不同口感的配料在口中越吃越香，完食後還有淡淡芋泥香殘留齒頰。不只是一碗IG限動超好拍的門面甜湯，更是一碗飽足感十足的甜品。趁著這次春節前的低溫寒流報到，趕快來清原為自己買一碗愛的甜品吧。