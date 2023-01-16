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搶春節年貨商機 東區三井LaLaport南館明起搶先試營運

▲台灣阿卡將本舖進駐LaLaport台中店南館，規劃占地277坪旗艦型店，貼心打造一站式購物體驗。（圖／記者金武鳳攝，2023.1.16)
▲台灣阿卡將本舖進駐LaLaport台中店南館，規劃占地277坪旗艦型店，貼心打造一站式購物體驗。（圖／記者金武鳳攝，2023.1.16)

記者金武鳯/台中報導

搶食春節年假商機，台中市東區LaLaport購物中心南館，搶先於17日起試營運。今天部份專櫃首度曝光，包括中部最大無印良品、全台最大日系母嬰用品阿卡將本舖，以及GU、UNIQLO雙品牌在國內首次同場進駐等，且各櫃位好似在比大比寬敞，坪數動輒200坪以上。三井不動產集團表示，趕在春節前開張，希望方便民眾採買年貨及親友聚餐。

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LaLaport南館集結40個知名品牌，業種涵蓋大型生活店、餐飲、服飾、親子相關遊樂設施等等。由於是LaLaport在台成立第一家店，又逢年節採買旺季，預料將吸引大批朝聖人潮。對此，三井不動產集團呼籲民眾，多搭乘大眾運輸工具，館方假日也將加開往返台中火車站的接駁車，另全館共有500個汽車位、上千個機車位、加上旁邊建國市場的300個汽車停車位，應可有效紓解民眾停車問題！

▲搶食春節年假商機，台中市東區LaLaport購物中心南館，搶先於17日起試營運。(圖／記者金武鳳攝，2023.1.16)
▲搶食春節年假商機，台中市東區LaLaport購物中心南館，搶先於17日起試營運。(圖／記者金武鳳攝，2023.1.16)
三井不動產集團公關部資深經理曾玲玲表示，LaLaport在日本是屬於區域型的購物商場，以提供附近居民生活所需為主，因此，大型生活店、超市、餐飲、親子遊樂設施等是主力業種，相信必能滿足東區在地居民需求，同時活絡區域商圈，為當地帶來繁榮。

▲MUJI無印良品LaLaport台中店，是中部規模最大店鋪，位在南館1F，門市面積近500坪。（圖／記者金武鳳攝，2023.1.16)
▲MUJI無印良品LaLaport台中店，是中部規模最大店鋪，位在南館1F，門市面積近500坪。（圖／記者金武鳳攝，2023.1.16)
南館眾多品牌中，MUJI無印良品LaLaport台中店，是中部規模最大店鋪，位在南館1F，門市面積近500坪，除了基本生活用品一應俱全，更導入許多大型店限定的新商品與新服務，包括「良品市場」販售在台灣開發生產的食農商品，還有採用台中大雅小麥釀製的小麥啤酒、冷壓果汁、台式火鍋湯底等。

另外，阿卡將本舖首度跨出北台灣，繼新北市秀泰樹林店、台北市明曜店後，看好中台灣消費力，台灣阿卡將本舖進駐LaLaport台中店南館，規劃占地277坪旗艦型店，貼心打造一站式購物體驗，要讓爸比媽咪與寶貝們一起享受輕鬆愜意，充滿微笑育兒回憶的成長時光。

▲UNIQLO、GU品牌在櫃內設立親子專區，提供親子互動的設施及遊戲器材，讓帶親子有一處休憩場所。(圖／記者金武鳳攝，2023.1.16)
▲UNIQLO、GU品牌在櫃內設立親子專區，提供親子互動的設施及遊戲器材，讓親子有休憩場所。(圖／記者金武鳳攝，2023.1.16)
而快時尚品牌UNIQLO攜手集團品牌GU進駐LaLaport台中，推出全台首間生活美學概念店。全新寬敞的購物空間，男、女、童裝以及配件類商品款式齊全，選擇眾多。除服務與空間升級，UNIQLO LaLaport台中店更首度引進廣受顧客好評的UNIQLO FLOWER服務到中台灣，用鮮花植栽，點亮新的一年。同步獨家販售在地人氣品牌UTMe!全新商品。

GU LaLaport台中店，明天起（17日）到19日，限時三天，推出開幕慶優惠，台中、彰化、南投居民，憑個人身份證明、外國朋友持護照或居留證，結帳前出示相關證明，即可享當筆結帳金額9.5折優惠。

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