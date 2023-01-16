男士要養好蛋蛋「須遠離4種食物」！睪固酮下降：男性提早更年期，女性難增肌減脂

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值得注意的是，女生們想要維持肌肉、燃燒脂肪，也需要少量的睪固酮。
蕭捷健在文中透露，以下4種食物會讓體內睪固酮狂降，讓男生提早進入更年期，讓女生更難增肌減脂：
1. 甘草
根據義大利的一項研究指出，每天食用 7 克甘草根的男生，僅僅 1 週後睾丸激素水平就下降了 26%；此外，過量長期服用甘草還會影響腎上腺皮質，造成高血鈉和低血鉀、甚至高血壓。
2. 不飽和脂肪酸
常見的植物油包括大豆油、玉米油和葵花油都含有多不飽和脂肪酸。根據日本岐阜大学的研究指出，研究所分析了69 名男性，發現經常攝入多不飽和脂肪與睾丸激素水平顯著降低有關；這類油脂富含omega-6，攝取過多會造成身體慢性發炎，比飽和脂肪更加不好。因此建議大家平日里盡量攝取能抗發炎的omega-3油脂，例如深海魚和堅果。
3. 加工食品
加工食品除了高鈉、高熱量和高糖，也是反式脂肪的常見來源。
根據哈佛公共衛生學院的研究指出，發現受試的209 名男性當中，反式脂肪攝入量最高的人，其睪固酮濃度比其他人降低 15%；最可怕的是，他們的精子數量也減少了 37%，甚至睾丸體積也減少，這可能與睾丸功能下降有關。
4. 酒精
一項西班牙的研究針對 19 名健康成年人做出分析，發現每天飲用 30 至40 克酒精、相當於大約 2 至3 杯紅酒的男性，其睪固酮濃度在 3 週內降低了 6.8%。
不過，蕭捷健在文中強調對於「多囊性卵巢症候群」的患者則需另當別論，儘管這是一種睪固酮過高為特徵的代謝病，有研究發現攝取堅果可以穩定睪固酮，但並不建議用以上所提到的4種方法來降低睪固酮，以免讓胰島素阻抗更加惡化。
本文經 蕭捷健醫師 臉書粉專《減重醫師 蕭捷健》授權報導
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