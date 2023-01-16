假牙種類多，該選哪個好？牙醫分享3種假牙優缺點

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蔡雅藍在臉書粉專《小藍姊姊 蔡雅藍醫師 恆悅美學牙醫｜台中西區南區 南屯烏日 矯正 美白 假牙 植牙專業》發文表示，「活動式假牙」一次可做多顆，穿戴方便，價格也比較便宜，適合多顆缺牙者，或是健康狀況較差、不希望做大範圍手術的病人，缺點是吃完東西就要清潔，且容易有異物感。
▲ 蔡雅藍分享3種假牙的優缺點。
蔡雅藍提到，「固定式全瓷假牙」一次只能做一顆，適合單顆缺牙者，雖然不用頻繁清潔，也比較像真牙，看起來較為美觀，但清潔時需要費心才能完全清潔，價格也較為昂貴。至於「固定式金屬燒附瓷假牙」，其實與固定式全瓷假牙一樣，一次只能做一顆，適合單顆缺牙患者，價錢卻比固定式全瓷假牙便宜，與牙齒密合度較佳，缺點則是容易有金屬黑影，會把牙根染黑，也較難完全清潔。
對此，蔡雅藍提醒，如果真的不幸缺牙，建議先找專業醫師諮詢，再選擇最適合自己的假牙。
本文經台中恆悅美學牙醫醫師蔡雅藍臉書粉專《小藍姊姊 蔡雅藍醫師 恆悅美學牙醫｜台中西區南區 南屯烏日 矯正 美白 假牙 植牙專業》授權報導
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