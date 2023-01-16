《無間道》兩代男神合體！42歲陳冠希「顏值重回顛峰」
香港警匪電影《無間道》三部曲，日前以4K修復版重新上映，令港片迷過足乾癮！曾演出《無間道》系列電影的梁朝偉、劉嘉玲以及陳冠希，今（16）日紛紛曬出3人合體聚會的照片，離開香港娛樂圈的陳冠希，曾經多次被拍到面容憔悴的模樣，如今再現身卻是「顏值重回顛峰」的狀態，引起網友熱議。
記者黃雅琪/綜合報導
劉嘉玲今日更新Instagram 並寫下一段話：「Good catch up before Chinese New Year！」陳冠希也跟著發文，但沒有留下任何文字，僅僅以紅包圖案來象徵過年喜氣氛圍。照片中的劉嘉玲身穿喜氣色調的毛絨外套，展現出女王般的氣勢站在「兩代男神」中間毫不遜色！
當年與劉德華帥氣程度並駕齊驅的梁朝偉，如今已經60歲了，英俊的外型絲毫沒有減少，他與陳冠希站在一起就像是年紀差不多一樣，網友都讚嘆道「看起來差不多年紀！」、「看起來一樣大」。值得關注的是，曾被認為顏值崩塌的42歲陳冠希，這回現身卻展現出「回春」般的模樣，令網友們驚嘆不已「冠希哥顏值重回巔峰」、「會不會突然間年輕了太多？」、「陳冠希狀態回勇」、「哥怎麼回春這麼多！」