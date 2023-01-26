中職／想參加中職選秀！金本航河的棒球路

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金本高中就讀武田高等學校，隊友谷岡楓太去年被歐力士隊以育成第二指名選中，當時他也帶了「台灣」的T恤進入宿舍，並成為話題。
不過武田高等學校，也是「非典型」棒球學校，練習時間不長，平日約50分鐘左右，但靠著數據、體能等，也出產了可以進入職棒的球員。
金本航河在中學時期還曾擔任過捕手，身體條件原本就不差，而他遠本是稍微胖的體型，進入高中、大學，甚至到台灣後，已經越來越粗壯，身體各位置也比較均衡。
「我當初是看到U18世界盃王彥程的表現，所以才想說，台灣棒球實力也真的很好，希望來台打球。」他說。
但是來到台灣後，要學習中文，又要練球，一開始真的不太適應，他謙虛說：「我中文現在也沒有很好，但比一開始好一些了。」
來到異鄉打拚，金本慢慢體驗到台灣棒球不同之處，而他也希望未來能夠幫文化大學打出好成績，在大專盃奪冠。「今年畢竟比較可惜，自己也沒有打得很理想，希望明年可以重新再來。」
文化大學總教練廖敏雄說：「金本的打擊實力不錯，爆發力很好，當初也是父母因為來台做生意，因緣際會下加入我們球隊，他未來還有很多成長空間。」
來到強度也很高的文化大學，金本認為自己還有很多地方需要努力，「未來我也想跟永田（颯太郎）一樣，能夠進入中職、日職打球。」