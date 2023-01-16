立委收賄案白手套郭克銘　第三度遭檢調搜索約談

立委集體貪汙案中的「白手套」、是知公關總經理郭克銘又被檢調發現，涉向資訊廠商佯稱可代為遊說立委，協助廠商取得政府標案，詐得數百萬元。台北地檢署今（16）日指揮調查局北機站，兵分7路搜索是知公司等地，約談郭克銘、郭妻高玉如、曾任立委廖國棟助理的丁復華共6人到案。
記者潘千詩／台北報導
這次是郭克銘第三次遭搜索，據了解，因有廠商想取得中央部會的資訊類工程標案，郭克銘得知後向廠商佯稱，可協助疏通立委，利用立委影響力協助爭取，並於2017至2018年間，涉向廠商詐得數百萬元。
郭克銘第一次被偵辦，是因為前太流董事長李恒隆為奪回SOGO經營權，透過郭克銘向各黨派立委行賄。
去年，北院判處郭克銘8月得易科罰金之刑，另2年不得易科罰金，均緩刑5年，須支付國庫600萬元、提供義務勞務200小時，褫奪公權2年；丁復華因轉為汙點證人，判刑1年10月、緩刑4年。
經檢調長期監聽，去年又查出，郭克銘涉向政治受難者遺族誆稱，可代為遊說民代、協助修正《促轉條例》，讓建商、遺族可取得當年被強制徵收的土地，詐取至少500萬元的活動費。檢調去年7月發動第二次搜索，當時郭克銘以20萬元交保、丁復華10萬元交保。檢調持續追查又發現，郭克銘、丁復華又涉案，今天發動第三次搜索約談。