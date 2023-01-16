向太粉碎兒媳婚變傳聞！郭碧婷向佐全入鏡：家裡熱鬧極了
女星郭碧婷近期不斷傳出因為不滿向佐出軌，疑似婚變的消息，在網路上鬧得沸沸揚揚，引起廣大網友討論。不過，正當以為這件台港豪門婚姻快要破裂之時，向佐的媽媽陳嵐「向太」，今（16）日就曬出全家福，向佐、郭碧婷夫妻倆都甜蜜入鏡，就連郭碧婷的爸爸都在現場，兩家人和樂融融，直接粉碎傳聞。
娛樂中心/綜合報導
向太在個人微博貼出兩家人合影的照片寫下，「昨晚友人們幫我和媳婦碧婷一起過生日，很開心親家郭爸，還有碧婷妹妹及三個兒子都在香港一起過年，家裡熱鬧極了！兩家人一起快樂過好年唄！在此也祝大家新的一年心想事成，身體健康！」
粉絲們紛紛留言祝賀，「郭爸神情好嚴肅啊，向家每個人都好開心」、「一家人整整齊齊就是好」、「郭碧婷好美好美」，但也有眼尖的網友，從郭碧婷的身型發現，似乎又有喜訊了，「又懷孕了」、「感覺4到5個月了」、「向太您兒媳婦是不是有喜了」、「看著像，用手遮著肚子。」
值得一提的是，向太的貼文不僅打破外界傳聞，就連郭碧婷疑似有身孕的模樣，與先前被拍到進出嬰兒用品店的照片不謀而合，相信很快就會有好消息。至於有關向佐去年被爆料的婚外情的事件，向華強一家人始終都沒有任何解釋，仍讓大家充滿疑惑。（編輯：詹鎰睿）