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向太粉碎兒媳婚變傳聞！郭碧婷向佐全入鏡：家裡熱鬧極了

▲向太貼出兩家人的合照，再度打破外界兒媳婚變傳聞。（圖／翻攝微博）
▲向太貼出兩家人的合照，再度打破外界兒媳婚變傳聞。（圖／翻攝微博）

娛樂中心/綜合報導

女星郭碧婷近期不斷傳出因為不滿向佐出軌，疑似婚變的消息，在網路上鬧得沸沸揚揚，引起廣大網友討論。不過，正當以為這件台港豪門婚姻快要破裂之時，向佐的媽媽陳嵐「向太」，今（16）日就曬出全家福，向佐、郭碧婷夫妻倆都甜蜜入鏡，就連郭碧婷的爸爸都在現場，兩家人和樂融融，直接粉碎傳聞。

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向太在個人微博貼出兩家人合影的照片寫下，「昨晚友人們幫我和媳婦碧婷一起過生日，很開心親家郭爸，還有碧婷妹妹及三個兒子都在香港一起過年，家裡熱鬧極了！兩家人一起快樂過好年唄！在此也祝大家新的一年心想事成，身體健康！」

▲向太貼出兩家人的合照，再度打破外界兒媳婚變傳聞。（圖／翻攝微博）
▲郭碧婷爸爸（左）也來到香港，替親家慶生。（圖／翻攝微博）
粉絲們紛紛留言祝賀，「郭爸神情好嚴肅啊，向家每個人都好開心」、「一家人整整齊齊就是好」、「郭碧婷好美好美」，但也有眼尖的網友，從郭碧婷的身型發現，似乎又有喜訊了，「又懷孕了」、「感覺4到5個月了」、「向太您兒媳婦是不是有喜了」、「看著像，用手遮著肚子。」

值得一提的是，向太的貼文不僅打破外界傳聞，就連郭碧婷疑似有身孕的模樣，與先前被拍到進出嬰兒用品店的照片不謀而合，相信很快就會有好消息。至於有關向佐去年被爆料的婚外情的事件，向華強一家人始終都沒有任何解釋，仍讓大家充滿疑惑。（編輯：詹鎰睿）

▲▼向佐、郭碧婷合體採買小孩的用品。（圖／翻攝自微博）
▲網友猜測，疑似郭碧婷又有身孕，所以夫妻倆先前才會採買小孩的用品。（圖／翻攝自微博）

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