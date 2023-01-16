第3波高峰已過！疫情走向「雙主流病毒」　王必勝：口罩年後有望再鬆綁

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本土+15,409 1青少年打3劑確診還MIS-C指揮中心表示，今日新增之15,409例本土病例，為7,318例男性、8,076例女性、15例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。新增40例本土病例死亡個案，為21例男性、19例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上。
指揮中心公布，自1月12日到16日，新增7例MIS-C個案，2例為青少年、5例為兒童，目前有6例病況好轉出院，1例仍在加護病房持續治療中。
其中較特別的是1位14歲青少年個案，本身沒有慢性病史，接種過3劑疫苗，在11月10日曾確診COVID-19，1月4日開始出現頭暈、頭痛、喉嚨痛等症狀，隔天又出現胸悶、胸痛、呼吸不順症狀，前往急診檢查診斷為MIS-C、心肌炎、心包膜炎，在1月6日收住加護病房治療，經過治療之後病況好轉，1月13日已順利出院。
境外+223例 春節預計「雙主流病毒」指揮中心說明，今日新增223例境外移入個案中，為163例男性、60例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年12月16日至今年1月15日。
指揮中心也公布上週境外移入及本土Omicron變異株監測結果，新增221例Omicron亞型變異株確定病例，分別為69例本土個案(31例BA.5、28例BA.2.75、4例BQ.1、3例BF.7、2例XBB、1例BA.2)及152例境外移入(82例BA.5、48例BF.7、9例BA.2.75、8例BQ.1、4例XBB、1例BA.2)。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，不管是本土還是境外，BA.5的主流優勢都慢慢被BA.2.75趕上，目前兩種病毒株都算是台灣主流病毒株，預期在春節連假期間仍然會是「雙主流病毒」的情況。
民眾較關心的BQ.1、XBB在本土佔比都沒有超過10%，而XBB.1.5不論是境外或本土也尚未有第一例檢出，羅一鈞指出，目前國內擔心的還是BA.5、BA.2.75，不過目前這兩種主流病毒株免疫逃脫的優勢，不如其他新興變異株高，所以目前這兩種主流病毒株對疫情影響還是有限，後續指揮中心會持續監測。
第三波高峰已過 口罩第二段鬆綁？根據指揮中心資料顯示，2023年第二週確診數是15萬1838，跟第一週18萬0134相比，減少了15.7%。指揮官王必勝指出，下降幅度蠻大的，目前看起來第三波疫情已經過了高峰，正逐漸往下降，但確診數目前每日還是有1萬到2萬人，所以民眾還是不能掉以輕心。
目前國內疫情再次呈現下降趨勢，民眾相當關心什麼時候口罩令可以進行第二階段鬆綁？王必勝回應，關於第二階段口罩開放措施，指揮中心都有在積極討論，如果春節後台灣、國際疫情都穩定的話，就有可能會在春節後公布第二階段口罩令的鬆綁措施。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56551
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