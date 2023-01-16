拍《迫降危機》爆危機！傑瑞德巴特勒「磷酸燒臉」險毀容
《全面攻佔》系列製片團隊耗資近20億台幣打造的動作災難鉅片《迫降危機》（Plane），本片由《全面攻佔》系列動作巨星傑瑞德巴特勒（Gerard Butler）主演，故事描述一位機長在航行途中因為遭遇風暴，不得不緊急迫降，結果卻意外降落在被武裝份子佔據的小島上，他必須設法解救被挾持的乘客們。
記者黃雅琪/綜合報導
《迫降危機》裡的機長面臨著險峻的處境，本片的拍攝過程也是危機重重，傑瑞德巴特勒甚至差點就把自己毀容！他透露，在一場修理煞車器的戲之中，他把手伸進輪子裡檢查，當他把手抽出來時發現手上沾滿了綠色液體和鮮血。因為本片在波多黎各拍攝，熱到滿頭大汗的傑瑞德巴特勒，下意識用手抹了抹自己的臉。「突然間，它在我的喉嚨裡、嘴巴裡、鼻子上、眼睛裡，它在燒著我的臉，後來才知道這是磷酸。」現場的其他飛行員頓時陷入恐慌，對於要不要朝他潑水猶豫不決，幸好「燒」了幾個小時之後，傑瑞德巴特勒康復了。
傑瑞德巴特勒以充滿90年代風格的動作片《全面攻佔》系列聲名大噪，而他在近日受訪時透露，最喜歡《全面攻佔》系列的就是「鋼鐵人」小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）：「《全面攻佔：倒數救援》上映之後，小勞勃道尼寫了一封電子郵件給我，對於《全面攻佔》系列讚不絕口。」傑瑞德巴特勒說：「而《迫降危機》也是走同樣的路線，小勞勃道尼的反應就像，『我們需要更多這樣的電影』，當我小時候在紐約時，這種電影會讓觀眾對銀幕大吼大叫、丟東西，還會鼓掌和歡呼，而我認為《迫降危機》也是那樣的電影。」