YG前練習生回台灣！路上脫哥哥褲子　王君豪：那裡露一半

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王君豪這次回台將待3週，預計2月7日回日本上工，問及會不會帶台灣土產給BUGVEL成員？他表示：「錢要認真賺，再考慮一下。」是否收入不穩定？王君豪解釋在日本有固定薪資，「但我人在國外還是要存錢啊！因為我想要買房子！」他也透露有在研究股市、匯率，每晚睡前會觀察美金、日幣漲跌，但王君豪僅是看看未入場，「因為我哥哥有慘痛的經驗，他禮拜六賠1萬，到了禮拜一就賠2萬」。
他也透露在韓國「YG娛樂」當練習生時收入為零，王君豪透露：「韓國練習生沒有錢的！剛出道有簽約金啦，參加選秀節目也有拿到錢，但都被公司拿走，『他們都說什麼因為妝髮很貴啊』。」王君豪也說這次過年「拒賭」，分享去年花了6000元買刮刮樂，最後全槓龜，打麻將原本自摸，但因為不懂最後慘賠，笑說「我不賭了」。
王君豪跟家人感情好，就連在路上脫哥哥褲子「生殖器差點被迫見客」，哥哥都不會發脾氣，只會默默露出詭異微笑，問及不但心被報復嗎？王君豪自豪表示：「沒有，我想他是不是很愛我！」更透露跟哥哥只吵過1次架，兄弟好感情可見一斑。
王君豪相隔1年多回台，他說昨晚一到台灣後，Zenly（冰棒app）跳出一堆通知，雖然開心朋友主動聯繫，但他說有一位要好朋友目前失聯，對方曾是《原子少年》的「海王星」成員詹峻翎，「消失一陣子沒聯繫了，但他過一陣子就會出現，他就是這種人」，記者鼓勵他主動去找對方，沒想到他說：「他住太遠，他住基隆，基隆超遠的耶，坐火車要走到火車站耶，我家是住中和，但離捷運站超遠！」率真回答笑翻全場。
王君豪透露在南韓打拚，曾因壓力太大一度想自殺，他不避諱透露參加《PRODUCE X 101》選秀時，因為當時公司「YG娛樂」頻傳負面新聞，製作人對他的態度十分惡劣，「那時候他對我那時候的公司滿有偏見，對我跟隊友態度不是很好，我跟隊友每天飽受被外界說『這公司的練習生都是吸毒的啊』，大家都在說，那時候徵選製作人還直接問『你們有沒有在吸毒啊』，我覺得很沒禮貌，經紀人也在旁邊，也覺得他為什麼要這樣說話」，但王君豪表示他不後悔進入「YG娛樂」，他說：「我越挫越勇，你罵你們的，我就做好自己！我參加後韓文進步很多！」他也感謝當時的韓文老師陪伴，「我才撐得下去」。
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