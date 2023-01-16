名家論壇》單厚之／如此袁崇煥

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蘇貞昌是台灣總統民選以來，任期最長的閣揆，因為蘇貞昌的霸氣（或跋扈），民進黨內的怨言一直沒有斷過，認為他壟斷了太多的資源，不僅讓其他派系沒得分，甚至連蔡英文都要看他的臉色。但民進黨人也都知道，蔡英文之所以會縱容蘇貞昌到這個程度，也是因為蘇貞昌解決了太多蔡英文不想管、不會管的麻煩事，讓蔡英文不必每天去處理各派系的要求和紛爭。
在去年「九合一」大敗之後，蔡英文第一時間請辭黨主席，卻慰留蘇貞昌，其實也是需要蘇貞昌協助穩定局面。當賴清德表態要黨主席之後，行政權對蔡英文就更加重要，如果無法掌握行政權或行政院太過弱勢，蔡英文就真的跛腳。維持蔡蘇體制，其實同時符合兩人的利益。
但因為民進黨選後的檢討實在荒腔走板，怪東、怪西、怪抖音，卻對蔡英文和蘇貞昌隻字不提，彷彿民進黨並沒有什麼大錯，讓民間的不滿逐漸升高，黨內要求內閣改組的壓力也越來越大。
從蔡英文一開始拍版不發現金，蘇貞昌急轉彎後蔡英文不得不背書，一路到今天的發展，可以看出蘇貞昌的確很努力的在保自己閣揆的位置。確定發現金之後一連串的配套，其實都是以技術手段拖延時程，讓蘇貞昌能夠拖到2月立院開議，蘇貞昌自然就不用下台。這中間國民黨也技術性幫了蘇貞昌一把，要求立法院延會到1月19日、農曆年前的最後一個上班日，就是要壓縮內閣總辭的時間點，讓蘇貞昌能夠保住位置。
上週三媒體報導蘇貞昌當天就會向蔡英文請辭，政院的回應是等立法院會期結束後會和總統「討論」；總統府當天的四點聲明，則是「下階段的內閣調整，將在立法院會期結束後進行討論」，連「內閣改組」的字眼都沒有出現，對蘇貞昌非常的尊重和客氣。但這兩天的「袁崇煥」說，總統府卻沒有任何的回應，和之前的態度明顯不同。
蘇貞昌連續兩天以袁崇煥自居，任何人都看得出是在和蔡英文叫板，如果蔡英文最終換下蘇貞昌，就是殺了袁崇煥、就是崇禎、就是亡國之君。也難怪這一次，總統府連球都不接，連回應都不回應了。
蘇貞昌的怒火，並非完全沒有道理。這次民進黨的大敗，從沒收初選、提名林智堅、力挺林智堅對抗台大、提名陳時中、提名沈慧虹，到最終用盡手段打高虹安，沒有一件事跟蘇貞昌有關。民進黨人如今要求蘇貞昌下台，其實也是因為不敢、沒有辦法究責蔡英文，所以要蘇貞昌扛起全部的責任。
蘇貞昌本人和內閣閣員的「戰狼」作風，的確引發不少國人不滿，但這其中除了蘇貞昌的個性之外，也是蘇內閣執行蔡英文的戰略。當蔡英文想要把「抗中保台」打到底、極大化，內閣就無可避免的必須要化身「戰狼」，把一切的指責、施政的困難，都推給中國的打壓和認知作戰。就連蔡英文本人，也經常是「認知作戰」不離口。
蘇貞昌不僅執行了蔡英文的意志，也幫蔡英文擋了不少的子彈。正如蘇貞昌的「茶壺說」，民間對民進黨施政的不滿，絕大多數其實是反應在蘇貞昌的民調上，躲在第二線的蔡英文，受傷相對輕很多。今天如果換下蘇貞昌、換上陳建仁，就會像是蔡英文第一任閣揆林全時，所有國人都把閣揆當成總統的執行長，一切成敗都直接反應在蔡英文的民調上。如果少了蘇貞昌這塊擋箭牌，蔡英文的壓力會大很多。
很顯然的，不管是基於黨內的壓力或其他原因，蔡英文應該已經決定要放棄蘇貞昌，蘇貞昌才會講出袁崇煥和茶壺說，宣洩心中的不滿。當蘇貞昌連這種幾近威脅的話都說出口，蔡蘇之間的關係也就更難有轉圜的空間，蘇貞昌想要不下台恐怕也難。
●作者：單厚之／資深媒體人
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