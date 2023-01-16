林襄現身台中！貼身洋裝「展現誠意」陪看《我的婆婆》
超夯台劇《我的婆婆怎麼這麼可愛》原班人馬躍上大銀幕！2023兔年最強賀歲電影《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》由陳慧玲、吳明憲共同監製、鄧安寧執導、金鐘視后鍾欣凌攜手黃姵嘉、許傑輝、張書偉、邱凱偉（Darren）、王少偉、楊銘威、蘇晏霈、林筳諭（勇兔）幕前幕後原班人馬重磅回歸。上週末婆婆鍾欣凌的「全台迺夜市」造勢活動正式起跑，昨（15）日鍾欣凌、許傑輝、邱凱偉（Darren）驚喜現身高雄瑞豐夜市，現場氣氛沸騰。此外，擔綱本片特別演出的炎亞綸與「啦啦隊女神」林襄也分別現身台北、台中兩地戲院，與數百位粉絲同看電影。
記者黃雅琪/綜合報導
電影《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》全台迺夜市造勢活動起跑，首站來到高雄瑞豐夜市，主創團隊監製慧玲、鍾欣凌、許傑輝、邱凱偉掃街發送紅包袋，一路上受到群眾、攤販及商家的熱情擁戴。電影公司準備擲骰子道具，讓團隊與觀眾開心互動玩遊戲，全場氣氛沸騰！「婆婆全台迺夜市」巡迴活動於1月16日前進台南大東夜市、1月17日台中逢甲夜市、1月18日台北迪化街、1月19日中壢觀光夜市、同時也將在當日下午現身電影院。
擔綱本片特別演出的炎亞綸，昨日下午現身台北電影院，與近300位粉絲一同觀賞電影《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》，映後炎亞綸先是深情獻唱電影主題曲〈寂寞的另一端〉，接著與粉絲們開心互動。「啦啦隊女神」林襄昨日出席台中TIGER CITY威秀影城粉絲見面會，穿著黑色貼身洋裝與「襄民」一同觀賞賀歲電影《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》，本身就愛喜劇的林襄開心表示這是她今年第一次與粉絲朋友們面對面，也是首度和大家在電影院看電影。