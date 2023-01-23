兔年全新挑戰　車手杜志濠旅歐生涯拉開序幕

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一級車隊的冬訓初體驗感覺如何？
「其實我的個性本來就是比較快會和大家打成一片，加上大家都還滿親切的，主要溝通語言又是英文，讓我感覺自己很快能融入這支國際性的車隊。我本來就是會一直想知道新東西，加上大家也對台灣的一切滿好奇的，晚餐自由活動的時候，其他選手們也會主動邀約，要我加入他們的聊天，一整天都有講不完的話。」
一級車隊在冬訓期間都做些什麼呢？
「一般人可能不太了解，為什麼練車要飛到世界的另一頭，其實這段期間有很多細項的東西要做，過得非常充實。從晨操開始，每天都是滿滿的會議、訓練、按摩，所以其實還滿忙的。車隊訓練量算是很大，和我過去啟動賽季的方式很不一樣，這也讓我感覺到，身體能夠承受更大的負荷，我想今年在時數和公里數一定會提升到一個程度。」
有什麼特別讓你印象深刻的部分嗎？
「特別值得一提的是，有太多車隊一直在鑽研計時項目，車隊也開始更重視這一塊，並且聘請相關的工程師進駐，協助選手做騎乘姿勢的評估。加上UCI放寬計時賽設定，在車隊選手身高普遍超過180公分的情況下，大家在姿勢上都做了一些調整，未來我也有機會接受空力測試，這個前所未有的機會，讓我覺得特別興奮！」
據說車隊的營養師團隊有特別強化？
「在和車隊營養師討論後，營養師為我在賽季中各個階段，設定不同的體重目標。因為在大量訓練時，需要的食物遠超乎一般人的想像，量真的非常多，因此我們要很清楚不同的食物帶給我們哪些營養，搭配有系統的菜單規劃，以及正確使用補給品和增補劑的知識等等，這些是巴林在兔年特別優化的一塊。」
跟哪幾位隊友有更深入的交流呢？
「新城給了我一些經驗上的傳授，我和室友馬丹(Ahmed Madan)也有很多交流，看得出來他很積極，聽說他進步的幅度也很大，我們還聊到明年亞錦賽同場競技的可能性。而和我互動最多的是佩特森(Johan Price-Pejtersen)，他是U23世錦賽的計時冠軍，我自己也很喜歡計時賽，加上我也住過丹麥，所以利用空閒時間聊了很多。」
請杜志濠分享兔年德目標？
杜志濠兔年新賽季的首要重點會是3月份的環台賽，緊接著他將前往歐洲以賽代訓，以便更好地銜接5月的埃施伯恩-法蘭克福(Eschborn-Frankfurt)和環匈牙利(Tour de Hongrie)；而6月泰國亞錦賽的個人計時項目，會是杜志濠勢在必得的一戰，這也關係到他能否取得杭州亞運出賽資格，加上年底的全運會和全國錦標賽，兔年將會非常充實。