MixerBox 2023年首週排行榜出爐！「抓耳神曲」持續霸榜
不需要訂閱、也不用月租費的免費音樂播放神器MixerBox，目前全球擁有超過2億人使用，在台灣也是相當熱門的音樂播放平台。日前公佈了2023年第1週的Top10熱門單曲排行榜，其中前五名完全複製前一周榜單，傳唱度超高小阿七的《從前說》 穩坐冠軍。Podcast Top 10 也同步出爐，名單改變不大，由爸媽神隊友「媽爹講故事」 再次勇奪冠軍寶座！
記者周淑萍/綜合報導
從音樂播放平台MixerBox的一月榜單來看，Top5的名單和上一週完全相同，小阿七《從前說》上週YouTube點閱次數為5457萬次，本週來到5540萬次，一週激增83萬入帳。第2、3名是蔡健雅經典歌曲《Letting Go》和《紅色高跟鞋》，充滿穿透力的聲音，洗腦的旋律，配上抖音上的各種短影片，讓兩首歌曲再度翻紅。
第4名是星野的《晚風告白》，甜甜的曲風，讓這首歌成為了不少人助攻愛情的告白神曲。有網友就在該首歌曲下留言：「這首歌真的很適合唱給自己喜歡的女孩子聽。」還有人聽完這首歌後，就鼓起勇氣告白了，結果還真的脫單！第5名是高爾宣的《Without You》。除了經典歌曲吸引民眾一聽再聽，6~10名中也是有三首新曲進入榜單，分別是第6名en的囂張、第8名于冬然 的聽說你和第9名艾辰的錯位時空。從前10名的曲風可以看來抒情樂曲依舊是市場主流。
而在Podcast Top 10名單中，媽爹講故事 繼續稱霸冠軍寶座，第二名是聲音相當溫暖的童話阿姨主持的從前從前，第三名也是親子說故事頻道Gk爸爸原創故事繪本。另外故弄玄虛本週為第4名，而相當熱門的頻道股癌 Gooaye 也再次回到名單內。