高球／兔年關鍵年　俞俊安盼能晉級PGA季後賽

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俞俊安五歲開始打球，因為父親俞忠慶在中壢經營練習場，早期也考上職業選手資格，不過後來轉任高球教練，從小培養兩兄妹打球，因此他的啟蒙教練就是他父親，他說，雖然父親很忙，但是仍然付出很多時間與心力教導他們練球，母親是單純的家庭主婦，負責接送他們兄妹練球及參賽，兄妹倆兒都在東華球場培訓。
他說，初期父母並沒有想太多，因此在高球這條路上，並沒有給他很大的壓力，但是提及父親給他最大的啟發與提示就是盡量去打好每一桿，要走高球路就要認真打球。
他曾參加過兩屆亞運，國三15歲那年與潘政琮丶張緯綸（當時名字為王偉倫）及高藤，代表中華隊參加2014年仁川亞運高爾夫賽，贏得團體賽金牌；2018年再度參加雅加達亞運，獲得男子團體賽第五名及個人賽並列第四名。
他自13歲起也開始參加美國的AJGA比賽，升上南湖高中後，其間曾有赴美念大學的想法，但一直沒有付諸行動，直到受到赴美念大學丶後轉職業取得美巡參賽資格的台灣球星潘政琮影響與感召，決定追隨他的腳步，於2016年赴美念語言學校，認真加強外語能力，之後回台考托福及申請美國大學，2017年進入亞歷桑納州立大學（ASU），享有高爾夫全額獎學金。
當初小潘在華盛頓大學的高球教練Matt Thurmond因為俞俊安17歲時贏了Western Junior and The Junior Players Championship後，就注意到他，並想要招募他進入華盛頓大學，但是那時因緣未成熟並未成行。
後來俞俊安進入亞歷桑納州立大學後，因緣際會，Thurmond剛好應ASU高球隊總教練的聘請，從華大轉到ASU擔任ASU的高球教練，因此除了潘政琮是影響俞俊安走進美巡職業界丶亦師亦友的導師以外，小潘的大學教練Thurmond也成為俞俊安的大學教練，也是俞俊安進入美巡賽重要人物之一。
Thurmond在俞俊安首次未通過國際學生的NCAA英文測試後，與小潘及小潘太太一起幫助他加強英文能力，且通過了考試；他並於2016年到南韓舉行的亞太業餘錦標賽Asia-Pacific Amateur看俞俊安參賽，給他不少建議，從那時起，他們就建立起一種強烈的連結與互信關係。
俞俊安初期對美國的印象就是「大」，而且自已能成為美國大學高球運動學生，感到十分興奮，他說：「我從小就夢想打PGA Tour，老虎伍茲一直是我的偶像。」
不過他說，五年的學生運動員生涯中，上午上課丶下午練球及練體能，晚上做作業及準備考試，一切都需自己規劃，做好時間管理，才能兼顧訓練丶比賽與課業，美國大學運動員的課業與考試要求，均與一般學生相同，未享有特殊待遇，因此必須齊頭並進，才能畢業。
他在大學時期較重要的戰績是曾是2019-2021大學聯盟第一隊球員，贏得2019澳洲業餘名人賽（Australian Masters of Amaeurs）冠軍，贏過三冠。他也是該大學校史第六位高球新生選手就贏得大學比賽；大學比賽期間並以共打出586個博蒂，居校史第二名；並曾居世界業餘排名首位（WAGR）。
俞俊安是PGA Tour大學排名系統（PGA TOUR University Velocity Global Ranking）首屆受惠者（美國大學高爾夫排名前五選手可保送美次巡賽），於是他在2021年以美國大學高爾夫排名第四，直接保送成為美次巡賽會員（Korn Ferry Tour），六月開始參賽，直到八月美次巡賽季結束，打了八場比賽，曾獲一場第二名及一場第五名。
2021年11月正式考取美次巡賽資格，打了整個球季，至今年九月，最終以總排名第20，首度取得美巡賽參賽卡（美次巡賽總排名前25名選手可獲得美巡參賽資格）；目前已打了六場PGA的比賽，最佳名次為並列第三名。
他指出，赴美成為大學高爾夫運動選手最大的好處是比較快且更了解美國文化，學習語言丶擁有世界觀，並能與頂尖的選手競技；許多成績優秀的美巡賽學長，都會很大方而熱心地分享他們的經驗丶技術與打球觀念及想法，以及不同的體驗。
他也提及美次巡是一個很好的磨練舞台，不但可以試著進入PGA職業比賽的步調丶氛圍與一切須晉級的條件，「其實比賽的各種狀況與條件幾乎都一樣，只是PGA Tour的選手實力更強，競爭更激烈。」
緃使去年在美巡賽也經歷好幾場被淘汰的結局，並在2021─2022美次巡贏過兩次第二名及一次第三名，有幾次都與冠軍擦肩而過，但是他說：「固然未能奪冠很可惜，但那些都是很好的經驗，落敗經驗最大的收穫就是可以從中磨練，如何從不順轉變到順利。」
而且，他也從打美次巡及美巡賽，了解自己的實力是可以跟那些職業球員互相抗衡的，其實是有很大的加成效果，帶給自己不少信心。尤其是在2022-2023的PGATour球季，去年10月30日的Butterfield百慕達錦標賽，以並列第三作收，更加強自信，也是對自己最好的肯定，也希望兔年表現能再上層樓，再創佳績。