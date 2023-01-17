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今晨最低9.5℃！8縣市低溫特報迎風有雨　過年天氣變化曝

▲中央氣象局表示，受強烈大陸冷氣團影響，今（17）晨本島平地最低溫為新北9.5度，白天北部、宜花溫度回升，高溫約15至17度，其他地區高溫約20至25度，日夜溫差大。（圖／記者葉政勳攝）
▲中央氣象局表示，受強烈大陸冷氣團影響，今（17）晨本島平地最低溫為新北9.5度，白天北部、宜花溫度回升，高溫約15至17度，其他地區高溫約20至25度，日夜溫差大。（圖／記者葉政勳攝）

編輯中心/綜合報導

中央氣象局表示，今（17）日受強烈大陸冷氣團影響，入夜到清晨各地氣溫偏低，今晨本島平地最低溫為新北9.5度，台中以北、東北部及東部低溫11、12度，其他低溫13到15度，沿海空曠地區氣溫則再低2至3度，白天北部、宜花溫度回升，高溫約15至17度，其他地區高溫約20至25度，日夜溫差大，早出晚歸注意調整穿著；天氣方面，桃園以北及東半部地區整天雲多且有局部短暫雨，其中基隆北海岸有大雨發生的機率，其他地區為多雲到晴的天氣。

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氣象局發布低溫特報，今日基隆、新北、桃園、新竹及金門有持續10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，連江有持續6度左右氣溫(橙色燈號)發生的機率，台北及苗栗有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意防範。

▲氣象局發布低溫特報。（圖／中央氣象局）
▲氣象局發布低溫特報。（圖／中央氣象局）
週三、週四強烈大陸冷氣團逐漸減弱，北台灣氣溫稍回升；天氣方面，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。週五小年夜東北季風增強，北部及東北部白天高溫稍轉涼，但低溫變化不大；迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

週六除夕、下週日農曆新年東北季風減弱，北部及東北部白天氣溫回升；北部及東半部地區有局部短暫雨，其中宜花地區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴。下週一農曆初二大陸冷氣團南下，北部及宜蘭整天天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▲氣象局提醒，未來一週北台灣天氣偏涼，中南部地區日夜溫差大，民眾要注意保暖。（圖／中央氣象局提供）
▲氣象局提醒，未來一週北台灣天氣偏涼，中南部地區日夜溫差大，民眾要注意保暖。（圖／中央氣象局提供）
中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文表示，今、明兩天北海岸、東北部有較大雨勢，大台北及花東偶有局部短暫雨，新竹以南天氣穩定、晴時多雲；冷空氣逐日微幅減弱，北台冷，其他地區早晚冷，應注意保暖。

週四冷空氣減弱，氣溫略回升；小年夜至除夕晨、東北季風略增強，氣溫略降。週四起至除夕晨，迎風面(北海岸、大台北東側、東半部)偶有局部短暫雨，背風面(新竹以南)晴時多雲。除夕白天起至年初一冷空氣減弱，氣溫回升；水氣減少，西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨。

吳德榮指出，年初二、三另一股強冷空氣南下，氣溫急遽下降，但冷空氣的強度，模擬仍然分歧，「強烈大陸冷氣團」及「寒流」的機率皆存在，且各國模式皆持續調整中，應密切觀察。年初四、五冷空氣減弱，氣溫回升。至於，「春節連假」最後3天的天氣，已超過電腦模式的模擬極限，「言之過早」、也是枉然。（編輯：倪浩軒）

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