親兒哈利猛爆料　英王室專家籲查爾斯：別向情感勒索投降

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湯姆鮑爾認為，哈利夫婦已經證明自己是如此不可靠、不值得信任，若王室向他們妥協，只會對英國的君主制造成破壞；痛批自從哈利梅根上歐普拉（Oprah Winfrey）的節目以後，就不斷在歪曲事實，只為了使自己的利益最大化，賺進大把鈔票，呼籲：「王室在某個階段必須劃清界線，並表示這些指控是不真實的...不應被加州這對夫婦誹謗，他們自稱討厭王室，但又保留相關頭銜。」
英國記者伍頓（Dan Wootton）也在《每日郵報》的專欄痛批，哈利夫婦這是全球範圍內的情感勒索，認為查爾斯三世需要振作起來，意識到對哈利的「綏靖策略」已經徹底失敗了，何況哈利還把威廉王儲3個年幼的孩子們也一起拖下水，聲稱自己很擔心他們當中「至少有1個會變成跟自己一樣的備胎」。
伍頓認為，如果現在讓步，就等於是在向哈利夫妻表明，搗亂是有用的，只會導致他們說出更多詆毀王室的話，唯一的解方是採取強硬態度，將這對夫妻拒於門外，直到他們為自己背信棄義的行為道歉。
由於查爾斯三世的加冕儀式即將在5月舉行，外界都關心這場王室家庭肥皂劇，是否會在那之前落幕。有英媒引述高階朝臣透露，查爾斯三世認為都是女方煽動兒子，導致家族失和，為了挽救兒子，不惜拿出5千萬美元（約15億元台幣）讓梅根同意離婚，但有關說法未獲得直接證實。