月事界拓荒／富國窮國逃不掉！月經貧窮來襲　各國怎對抗

親兒哈利猛爆料　英王室專家籲查爾斯：別向情感勒索投降

▲英國哈利王子的回憶錄上市後熱銷，書中繼續大爆王室內部猛料，讓擁護王室的英國民眾大感不悅。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國哈利王子的回憶錄上市後熱銷，書中繼續大爆王室內部猛料，讓擁護王室的英國民眾大感不悅。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

英國哈利王子（Prince Harry）自從宣布與妻子梅根（Meghan）離開王室後，就透過與媒體、出版商的多方合作，大爆英國王室猛料，他的回憶錄《備胎》（Spare，暫譯）更成為史上銷售速度最快的記實文學類書籍，首日開賣即破143萬本，還打破美國前美國總統歐巴馬（Barack Obama）的紀錄。不過對於哈利夫妻的行為，英國許多人都恨得牙癢癢，更有王室專家呼籲英王查爾斯三世（Charles III），別向哈利夫婦的情感勒索投降。

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根據《每日郵報》報導，英國王室專家暨作家湯姆鮑爾（Tom Bower）警告，與哈利夫妻妥協是不可能的，因為他們唯一會接受的是「卑躬屈膝的道歉」和「投降」，直言查爾斯三世想與哈利夫妻舉行和平面談的想法「過於天真」，並敦促王室發表聲明，反駁哈利夫妻：「他們（哈利夫妻）希望威廉、凱特和查爾斯國王說他們是絕對正確的，承認他們有受到委屈，但這是不對的。」

湯姆鮑爾認為，哈利夫婦已經證明自己是如此不可靠、不值得信任，若王室向他們妥協，只會對英國的君主制造成破壞；痛批自從哈利梅根上歐普拉（Oprah Winfrey）的節目以後，就不斷在歪曲事實，只為了使自己的利益最大化，賺進大把鈔票，呼籲：「王室在某個階段必須劃清界線，並表示這些指控是不真實的...不應被加州這對夫婦誹謗，他們自稱討厭王室，但又保留相關頭銜。」

英國記者伍頓（Dan Wootton）也在《每日郵報》的專欄痛批，哈利夫婦這是全球範圍內的情感勒索，認為查爾斯三世需要振作起來，意識到對哈利的「綏靖策略」已經徹底失敗了，何況哈利還把威廉王儲3個年幼的孩子們也一起拖下水，聲稱自己很擔心他們當中「至少有1個會變成跟自己一樣的備胎」。

伍頓認為，如果現在讓步，就等於是在向哈利夫妻表明，搗亂是有用的，只會導致他們說出更多詆毀王室的話，唯一的解方是採取強硬態度，將這對夫妻拒於門外，直到他們為自己背信棄義的行為道歉。

由於查爾斯三世的加冕儀式即將在5月舉行，外界都關心這場王室家庭肥皂劇，是否會在那之前落幕。有英媒引述高階朝臣透露，查爾斯三世認為都是女方煽動兒子，導致家族失和，為了挽救兒子，不惜拿出5千萬美元（約15億元台幣）讓梅根同意離婚，但有關說法未獲得直接證實。

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