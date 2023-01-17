48歲謝金燕被說太扯！炫腹辣舞震撼尾牙 為一句話走心了
48歲的金曲歌后謝金燕，以勁歌熱舞和華麗服裝著稱，表演讓觀眾印象深刻，去年缺席跨年表演的她，仍是尾牙演出的熱門人選，她15日受邀參加知名電子公司尾牙，和A-Lin、玖壹壹等藝人同台，以《姐姐》一系列招牌舞曲成功炒熱氣氛，讓主持人聶雲笑說「後台都地震了」，謝金燕事後在IG發表感想，坦言為了觀眾一句話走心。
記者江芷稜/綜合報導
謝金燕當天穿了粉紅色短版緊身上衣和黑色短裙登台，曬出線條明顯的結實腹肌和一雙纖細勻稱的大長腿，並坐在舞群腿上熱舞，邊唱邊跳舞姿誘人，隨後又拿著精心準備的兔子玩偶送給觀眾，熱絡互動讓現場氣氛進入最高潮。她透露聽到台下有人說：「好扯好扯太扯了！48歲長這樣身材好成這樣，太、扯、惹啦！」，笑稱「因為這句話走心了」，顯然很滿意觀眾的評價。
這則貼文迅速吸引9,000多人按讚，釣出當天觀眾爆料「大家好嗨，我在台下地板真的在震動，差點尿褲子回家了」、「謝謝姐姐昨晚來我們公司尾牙獻唱，我是妳鄰居，本想說喝醉了搭妳車回家」，網友也稱讚她不只是身材好，連顏值都太扯了，「真的太扯了，姐姐根本就是辣妹的身材、也是辣媽」、「太扯了真的～希望我48歲的時候也能長這樣」。