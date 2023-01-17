春節加成運價來了！今起13天北市計程車照表收費再加30元
春節假期將至，台北市計程車春節加成運價上路實施，每趟加收30元，自今（17）日0時至1月29日24時止，以上車時間為準，共計13天。台北市公共運輸處說明，計程車駕駛人不得使用新式計費表內建功能選取「春節加成」鍵，僅能以貼紙公告內容收費，依計費表跳表金額，再另外加30元支付車資。
編輯中心/綜合報導
台北市公共運輸處表示，已印製春節運價加成計費貼紙，並發送至台北市計程車公（工）會、計程車服務站、交通部公路總局台北市區監理所、台北市警察局交通警察大隊及警察廣播電臺等，駕駛可至上述地點索取，張貼於副駕駛座椅背，提醒及方便乘客查看，也請駕駛務必遵守規定收費；另提醒乘客搭乘計程車下車前請記得向駕駛索取乘車證明，如遇有駕駛超收車資或拒載等情形，可向公運處或警察機關檢舉，或撥打1999專線申訴。
另外自112年4月1日零時起，大台北地區同步調整計程車運價，計費基準為起程運價1.25公里85元，續程每200公尺5元，延滯計時運價為車速每小時5公里以下，累計每60秒5元；另夜間11時至翌晨6時為夜間加成時段，每趟次加收20元（即起程運價1.25公里105元，如遇跨夜間加成時段，統一以「上車時間」為準）。
公共運輸處提醒民眾，若在搭車時如對計程車收費上有任何疑問可向該處洽詢，或記下車牌號碼及搭車時間、地點等資料，以利後續追查。春節拜年、應酬場合較多，民眾可多加利用計程車，以避免酒後駕車，保障自己及其他用路人安全。（編輯：倪浩軒）