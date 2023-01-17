塔利班也愛！阿富汗官員陸續註冊藍勾勾 推特爭議再起
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）收購推特後，展開一連串改革，包含將「藍勾勾」（Twitter Blue）認證改為訂閱制服務。有外媒報導稱，現在連阿富汗塔利班政府人員，都陸續在推特上註冊藍勾勾，凸顯諸如強硬派伊斯蘭主義分子，是否有權在知名社交平台上宣傳的爭議。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《英國廣播公司》（BBC）報導，之前推特的藍勾勾，是象徵已通過推特認證為「活躍、知名、真實的公共利益賬戶」，無須購買，但現在用戶卻能透過付費就使用藍勾勾服務，無須經過嚴格審核，目前至少有2名塔利班官員、4位知名的塔利班支持者，正在使用藍勾勾標記。
塔利班政府信息部門負責人Hedayatullah Hedayat，阿富汗信息和文化部媒體監管機構負責人Abdul Haq Hammad，都在推特上有藍勾勾帳號及粉絲，定期發布有關塔利班政府的訊息。
報導指出，有關強硬的伊斯蘭主義者，該不該在推特上存在並活動，一直是有爭議的話題。2021年10月，美國前總統川普（Donald Trump）在其支持者衝進國會大廈後被停權，當時他曾聲稱：「我們生活在1個塔利班在推特上擁有巨大影響力的世界，但你最喜歡的美國總統卻被迫沉默。」
推特藍勾勾服務於去年12月正式推出，每月收費8美元，使用Apple設備的用戶則需支付11美元。報導提到，除了塔利班重新掌權後，接手的部分前政府官方帳戶以外，在推特的藍勾勾訂閱制上路前，塔利班官員似乎沒有人的帳戶是有藍色勾勾的，但隨著推特政策改變，這個現象也正在扭轉。