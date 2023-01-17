「新一代延伸焦段人工水晶體」　助退休婦不再霧茫茫！視力更全面

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白內障未治療恐有失明風險 建議置換「人工水晶體」眼科診所醫師謝明宏表示，白內障主要是由於眼內的水晶體由透明變為不透明，造成視力模糊，以及顏色對比度下降，容易看不清楚，也偶有畏光反應，影響生活品質，目前無法透過配戴眼鏡改善，大多建議置換「人工水晶體」來改善視力。
白內障高風險族群為老化、長期服用類固醇藥物等民眾，與遺傳也有關係；若是用眼過度也會提高白內障機率，例如長時間使用3C產品、電腦工作的上班族等等。醫師特別提到，民眾若是不及時治療白內障，恐會造成不可逆的「青光眼」，因「青光眼」早期無感，若是置之不理，不僅將影響視力造成跌倒、失能，嚴重也恐提高失明風險。
傳統人工水晶體有限制 需要較長時間適應謝明宏醫師解釋，白內障手術原則只作一次，可受用一生。目前傳統人工水晶體為單焦點、雙焦點及三焦點，醫師根據病患需求選擇不同的人工水晶體。傳統單焦點人工水晶體有視野範圍小、只有遠距離視力清楚的缺點，需要配戴眼鏡來輔助日常所需，看遠看近眼鏡反覆取上取下的結果，容易造成生活上的不便。另外雙焦點及三焦點水晶體，術後幾乎不需戴眼鏡，但夜間開車會有車燈暈開及光亮度不足的感受，較不適合開車族。
目前白內障置換人工水晶體手術日臻成熟，術後第一天、第三天、第七天須回診追蹤，供醫師確認度數及效果，約一周修復期，即可恢復日常生活。醫師補充說明，因為傳統人工水晶體有一些限制，需要時間調適，建議患者多與醫師討論溝通，找到最符合自己需求的人工水晶體。
▲眼科診所醫師謝明宏
「新一代延伸焦段人工水晶體」提供日常便利性視力 夜視更安全所幸隨醫學科技進展，目前「新一代延伸焦段人工水晶體」，能夠降低傳統人工水晶體的侷限 ，透過延伸焦段技術，拓展視力範圍，讓患者由遠到中距離連續視力不受到影響。不論是從白天晚上開車看儀表板至號誌燈，或是餐廳看菜色圖片至請侍者點餐，均能符合大部分日常視力需求，提升生活便利性及安全性。而延伸焦段人工水晶體的專利預裝式設計，手術小切口可直接植入，減少傳統水晶體先組裝再植入的人工誤差，提升手術安全性。
謝明宏醫師說明，因「新一代延伸焦段人工水晶體」獨特光學設計，夜間視力清晰，對比敏感度高，降低夜晚視覺光線干擾，相對安全性高。同時因為水晶體支撐腳設計，不易偏位，術後視力較穩定。目前也可搭配單視覺調節，依病人需求調整兩眼的度數且保有雙眼立體感，大幅降低適應時間及依賴眼鏡的機會，增添方便性。
沒有最好只有最合適 人工水晶體選擇按照生活型態醫師最後提到，民眾可透過配戴墨鏡及帽子的習慣，降低對水晶體的傷害，延緩白內障風險。若是罹患白內障，應至有經驗的專科診所或醫院就醫，醫師會按照病人的生活型態，例如退休及上班族、戶外及室內活動偏好，給予選擇人工水晶體的建議，因此，沒有最好只有最合適。目前白內障手術健保給付為55歲以上民眾，定額補助，建議民眾積極就醫，避免白內障惡化，影響日常生活。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56532
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