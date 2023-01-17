壽司郎新春外送大滿貫兔年套餐！排行榜竟現2大老饕最愛
壽司郎喜迎兔年，期間限定推出「新春大滿貫」外送套餐，一次爽吃鮪魚、生鮭魚、上等星鰻、極上鰻魚、蟹肉蟹膏軍艦、日本產貝柱等10款人氣握壽司。業者更曝光廣受消費者支持的「外送排行榜TOP 5」，除了豐富生魚片握壽司套餐霸榜外，竟有「2寶藏」副食擠進前五名，內行老饕必點吃超飽的隱藏版菜單，正是「叉燒豚骨拉麵」及「炸蝦烏龍麵」。
記者蕭涵云/綜合報導
外送服務日漸受消費者愛用，壽司郎因應農曆春節，方便大家團聚加菜，推出兔年期間限定的外送「新春大滿貫套餐」，除了放滿鮪魚、生鮭魚，還能大啖上等星鰻、極上鰻魚、蟹肉蟹膏軍艦、日本產貝柱等10款人氣握壽司，1/19(四)起就能在UberEats APP預訂。
壽司郎還曝光「外送排行榜TOP 5」，除了豐富生魚片握壽司套餐霸榜外，竟有「2寶藏」副食擠進前五名！前三名依序為「壽司郎人氣套餐1人份」、「壽司郎鮭魚套餐1人份」、「壽司郎12貫套餐1人份」；內行老饕必點可以吃超飽的隱藏版菜單，正是第四名的「叉燒豚骨拉麵」及第五名「炸蝦烏龍麵」。事實上，過去網路論壇便曾掀起「壽司郎好吃的不只有壽司」討論，不只甜點低調熱賣，眾多網友還大力推薦，炸物和麵食都是必吃的品項。
另外，爭鮮餐飲旗下品牌也推出迎新菜單與年節餐盒，爭鮮迴轉壽司「吉鮮迎春」有金黃吉利的焦糖柑橘、爭鮮PLUS「海派迎新」獻上鮭親雙享、定食8推冬日「暖煦湯物」、MAGiC TOUCH以「五福上鮮」展現日本御節料理精神等。因應過年各品牌更有刮刮卡等加碼活動，定食8、MAGiC TOUCH及樂鮮用餐消費滿額贈中獎率100%刮刮樂，有機會將萬元超值禮券、三千元餐券等禮物帶回家；爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS、定食8、爭鮮gogo門市，可以銅板價15元限量加購開運暖暖包；1/20起加入爭鮮APP會員送30元抵用券，邀請好友加入送5點，最高可得500點。