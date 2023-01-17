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蘇揆不滿意度達57%　5成國人盼內閣大改組

▲最新民調結果顯示，國人對蘇內閣整體施政不滿意度達57%，5成期盼內閣全面改組或大改。（圖／行政院提供）
▲最新民調結果顯示，國人對蘇內閣整體施政不滿意度達57%，5成期盼內閣全面改組或大改。（圖／行政院提供）

記者陳威叡／台北報導

台灣民意基金會今（17）日舉行記者會，公布1月份最新民調，對於行政院長蘇貞昌施政表現，在20歲以上的台灣人中，有3成6滿意整體施政、5成7不滿意，對內閣非常滿意僅有7.5%，而非常不滿意高達26.8%；此外對於內閣改組範圍，半數國人期盼全面改組或大改，2成期盼小幅改組，僅有1成1認為維持現狀不需改組。

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對於蘇貞昌政體施政滿意度，最新民調顯示，7.5%非常滿意、28.3%還算滿意、30.2%不太滿意、26.8%一點也不滿意，所以有3成6國人滿意整體施政、5成7不滿意，若換算人口數，此刻不滿意內閣施政表現比滿意者多了405萬人，透露國人對蘇內閣表現已惡化。

民調也顯示，蘇貞昌在九合一大選後重挫11.4%後，本月再下降0.2%，續創2019年內閣成立以來最低紀錄，此刻更是蘇內閣成立4年來最艱困、人民最火大的時刻，而行政院具體回應普發現金6000元，有讓施政滿意度暫時止跌的跡象。

至於內閣改組的幅度，27.9%國人認為應該全面改組、22%支持大幅改組、19.7%小幅改組，僅有11.2%認為維持現況不需改組。從教育背景來看，大學以上教育程度者有5成2期盼內閣全面或大幅改組、2成4期盼小幅改組，1成1認為不需改組。

此外從行政區來看，6都16縣市中，每個地方都呈現多數人期盼內閣全面或大幅改組，包括民進黨大本營台南與高雄。從政黨支持者來看，民進黨支持者中有3成2期期待內閣全面或大幅改組，3成1小幅改組，2成認為不需改組；國民黨支持者中，6成9期盼全面或大幅改組，1成2小幅改組，5.3%不需改組；民眾黨支持者中，6成7期盼全面或大幅改組，1成7小幅改組，4.1%不需改組；中性選民中，4成1期盼內閣全面或大幅改組，1成1小幅改組，1成1不需改組。

對此結果，基金會董事長游盈隆直言，半數國人期盼內閣應全面或大幅改組，這是台灣社會主流民意對新內閣的期許與盼望，也無異中流露對蔡政府絕大多數久居其位政務官員的厭煩和不耐。

本次民調訪問時間為本月9日至11日共3天，以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方式是全國住宅電話用戶，有效樣本1085人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98%，並依照內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育水準進行加權。

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