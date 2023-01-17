中保科旺年會送3台百萬名車 總裁林孝信加碼現金獎300萬
去（2022）年雖然疫情威脅未減，但中保科技集團仍交出亮眼成績，2022年合併營收達到153.53億元，較去年成長8.62 %，創歷史新高。中保科技集團昨（16）日舉辦線上旺年會，砸下近千萬預算，不僅送出百萬名車，還有包括百萬現金獎、電動機車等，超過300多個獎項激勵同仁。集團大家長總裁林孝信也當場豪爽加碼300萬元，副董事長林建涵則霸氣加碼百萬汽車一台，總共三台汽車讓員工抽獎，讓所有員工都嗨翻天。
記者許家禎／台北報導
林孝信表示，回顧2022年雖然全球受COVID-19及通膨問題影響，台灣各行各業都受到衝擊，但中保科自高階主管至基層員工，大家一起努力衝出好成績。除了感謝同仁辛勤付出，也指出年初中保科赴美參觀CES展，希望在今年能提出新的企劃及方向，雖然大環境經濟成長可能會有萎縮，但仍有把握及信心集團今年會更好，而且要對股東、對員工更好。
中保科表示，今年旺年會仍在防疫及安全考量下以線上方式進行，活動直播吸引了近4千多位同仁線上參與觀看，會上也表揚2022年績優的單位跟同仁。中保科指出，旺年會並未租借大型場地，也沒有邀請大咖藝人表演，最主要就是希望以員工為主角，把費用全部轉換成獎金及獎品，以豐富抽獎內容及高中獎率，實質的回饋員工。
中保科指出，除了現金20萬、10萬、5萬等大獎，還有電動機車、iPhone14等多項獎品。而最令員工期待的特大獎是百萬轎車，在各獎項陸續抽出時，都讓觀看直播的員工們驚呼連連，尤其當總裁大方宣佈加碼300萬元，及副董事長霸氣加碼汽車一台，讓員工抽獎時，更讓同仁歡呼沸騰，為活動掀起最高潮。