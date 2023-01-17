年後轉職潮來臨！台達電躍升求職者最愛企業

農曆年前後向來是轉職旺季，面對徵才市場近96萬個工作機會，積極型的上班族早已提前佈局！104人力銀行觀察，從上個月開始，求職者搜尋「年後上班」關鍵字明顯比去年同期增加26%，熱搜關鍵字前5，為行政、業務、助理、司機、作業員。求職者蜂擁大型電資及金融業，單月超過兩千位求職者主動向台達電投石問路，鴻海、華碩、國泰金、中信金同時展現吸「才」大法，高居TOP5最夯企業。
記者黃仁杰／台北報導
104人力銀行資料庫顯示，從2022年12月開始，進站人數明顯增加，比上年同期增加14%，其中今年也發現，轉職動能最強烈的為35歲至44歲的中壯年族群，進站瀏覽公司頁的比例較上年同期增加83%，次之則是55歲~64歲的中高齡族群，也增加72%。
另外，徵才職缺成長最多的五大產業為，醫療服務業、運動及旅遊休閒業、餐飲業、教育服務業、零售業。104人力銀行顧客價值處資深協理翁維薇指出，疫情持續變動，加上健康產業無景氣的連動性低，醫療服務人員始終不足；另外，疫後商機大爆發，各國邊境放寬，旅遊潮復甦，旅遊業釋出大量職缺招募新血，餐飲人員新增工作增幅高達21%，餐飲、門市相關職缺強力徵才。
而求職者最愛的10大企業，由台達電勇奪第一名，單月高達2,000位求職者投遞履歷，第二到第五依序為，鴻海精密工業、國泰世華銀行、中國信託、華碩電腦。品牌名聲大、企業規模大、福利及年終具想像空間，相對吸引求職者青睞。