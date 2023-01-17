全國最大遠洋基地！政院砸81億　前鎮漁港50年來首度更新

我是廣告 請繼續往下閱讀
漁業署表示，前鎮漁港碼頭歷經50年使用後，碼頭及市場設備老舊、港區水深不足，無法滿足遠洋漁船停泊及卸魚所需，投入約25億元，將改建1600公尺-7.5M深水碼頭並同時浚深港池，提供200餘艘遠洋漁船及千噸級大型化漁船停泊。
漁業署指出，前鎮漁港卸魚場長年作業空間不足，且生產作業環境已逐漸不符現代衛生安全所需，本計畫投入24億餘元，新建魚類加工區 、殺魚區 、活魚水車區及早市攤商區約200餘格販售區，可將原卸魚場空間內的早市魚貨零批攤商移入，有效區隔人流、車流、物流、氣流，使場域內部生產作業及消費動線間互不干擾，並空氣清新，導入文化教育及休憩，提升水產品附加價值。
漁業署提到，前鎮港區及其周圍草衙地區，迄108年未設置下水道系統，導致雨水、污水未能分流，20餘家冷凍水產加工廠廢水排放，影響水產品安全品質，及前鎮生態水質及整體環境衛生，因此投入15億餘元，實施後將有效解決草衙地區及港區雨水排放、污水截流。
另，根據統計，前鎮漁港每年約有2000餘人外籍船員，隨200餘艘遠洋漁船返港卸魚整補，但卻受限港區腹地有限，有生活及休憩場所不足問題，漁業署表示，為保障外籍船員人權、維護我國漁業國際形象，投入4億餘元設置多功能船員中心，包括公共空間、商店、餐廳、淋浴室、祈禱室及住宿空間，可提供大批遠洋漁船返港外籍船員安置與活動等人權問題。
漁業署也提到，前鎮漁港魚市場其作業空間長期不足，且生產作業環境已不符現代衛生安全所需，投入11億餘元改善1萬平方公尺魚市場空間，推動產業六級化，逐步導入食品安全衛生管制系統（HACCP），及結合漁業產業發展及觀光休憩，形塑乾淨清潔環境，以維護漁產品衛生安全。