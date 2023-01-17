審查普發現金特別條例　藍委批部會：連報告都沒送

立法院朝野黨團昨經協商，拍板將「全民共享」特別條例行政院版及立法院國民黨團版兩版本併案，並於今（17）日交付經濟、內政、財政、交通、社會福利及衛生環境共5個委員會進行聯席審查。未料，詢答開始前，擔任召委的國民黨立委楊瓊瓔卻痛批，還稅於民備受國人關注，但相關部會包括經濟部、交通部、內政部等，竟連報告、書面資料都沒送，要求中午前將報告送至聯席委員會。
記者翁子竣／台北報導
立法院經濟、內政、財政、交通、社會福利及衛生環境聯席委員會，今就行政院版、國民黨團版「全民共享」特別條例進行併案審查。到場相關部會人員，包括國發會主委龔明鑫、經濟部長王美花、交通部長王國材、農委會主委陳吉仲、衛福部長薛瑞元、內政部代理部長花敬群、財政部代理部長阮清華、勞動部長許銘春、數位發展部部長唐鳳及行政院主計總處主計長朱澤民等人。
未料，開始詢答之前，楊瓊瓔卻先表示，大家對還稅於民都有共識受到國人矚目，他們也尊重所有行政部門，今天是很多委員會的聯席，她痛批相關部會包括經濟部、交通部、農委會、衛福部、內政部、數發部等，部長人都來了，卻連報告及書面資料都不用送？後經現場協調決議，楊瓊瓔要求部會，於中午前將報告送至聯席委員會。